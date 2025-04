Le président de la Confédération sud-américaine (Conmebol) Alejandro Dominguez a plaidé officiellement en faveur d'une Coupe du monde à 64 sélections en 2030. Cette édition du centenaire est prévue sur trois continents.

L’Argentine aura-t-elle davantage de matches à domicile que prévus en 2030 ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce Mondial 2030 aura principalement lieu en Espagne, au Maroc et au Portugal. Mais, pour le centenaire de la première édition en Uruguay, trois rencontres sont aussi prévues dans ce pays, ainsi qu'en Argentine et au Paraguay. L'évènement planétaire, qui a connu une inflation continue du nombre de participants au fil des éditions, doit passer de 32 à 48 sélections à l'occasion du prochain Mondial, en 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

«Nous proposons, pour une seule fois, de porter l'édition du Centenaire à 64 sélections, sur trois continents, en simultané, pour que tous les pays puissent vivre l'expérience d'un Mondial», a déclaré Alejandro Dominguez, à l'occasion du 80e congrès de la Conmebol.

Cet élargissement pourrait permettre à l'Amérique du Sud d'accueillir en 2030 non pas trois matches, mais l'ensemble du premier tour d'une des poules. L'idée avait déjà été avancée le mois dernier par le patron de la Fédération uruguayenne, Ignacio Alonso, lors d'un Conseil de la Fédération internationale (FIFA).

La FIFA de Gianni Infantino s'était bornée à évoquer une proposition «spontanée», qu'elle avait le «devoir» d'«analyser». Le patron de la Fédération européenne (UEFA), Alexsander Ceferin, a estimé le 3 avril qu'il s'agissait d'une «mauvaise idée».