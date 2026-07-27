L'ancien sélectionneur du Brésil Carlos Alberto Parreira, champion du monde en 1994, a quitté l'unité de soins intensifs après que sa santé s'est améliorée, a indiqué lundi l'hôpital de Rio de Janeiro où il est soigné.

Carlos Alberto Parreira (à gauche), ancien sélectionneur champion du monde 1994 franchit une étape dans sa convalescence.

L'entraîneur de 83 ans présente une «amélioration clinique de son état général», a expliqué l'établissement de santé, ajoutant que le patient était «lucide, coopératif et (que) sa fonction rénale s'était stabilisée.» Il a été transféré dans une unité de soins semi-intensifs.

Carlos Alberto Parreira a été admis à l'hôpital le 16 juin en raison d'une inflammation pulmonaire. Fin juin, il a été opéré après l'aggravation de son état de santé qui a nécessité son placement sous respiration artificielle.

Il souffre depuis 2023 d'un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique.

Le Brésilien détient le record de participations en Coupe du monde en tant que sélectionneur: au-delà de ses deux passages aux commandes de la Seleçao en 1994 et en 2006, il a aussi entraîné le Koweït en 1982, les Emirats arabes unis en 1990, l'Arabie saoudite en 1998 et l'Afrique du Sud en 2010.

Il a connu son heure de gloire en 1994, à la tête du Brésil qui a triomphé aux Etats-Unis avec le tandem d'attaquants Romario-Bebeto.