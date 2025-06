L'Angleterre a défendu victorieusement son titre lors du championnat d'Europe M21. L'équipe de l'entraîneur Lee Carsley s'est imposée 3-2 après prolongation contre l'Allemagne samedi en finale à Bratislava.

Keystone-SDA ATS

Le but de la victoire a été marqué de la tête par l'attaquant de Marseille Jonathan Rowe après 2 minutes de prolongation. Menée 2-0, l'Allemagne a pourtant failli rafler la mise dans les derniers instants du temps réglementaire puis à l'ultime minute des prolongations. Mais les tirs de Paul Nebel et de Merlin Röhl ont trouvé à chaque fois les montants du but anglais.

Il s'agit du quatrième titre continental des Anglais dans cette classe d'âge, après ceux de 1982, 1984 et 2023. L'Italie et l'Espagne ont remporté cinq titres chacune.