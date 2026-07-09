Jarell Quansah est suspendu pour les deux prochains matches de l'équipe d'Angleterre, à commencer par le quart de finale du Mondial 2026 contre la Norvège d'Erling Haaland samedi à Miami.

Le latéral droit avait été exclu contre le Mexique en 8es de finale.

Les Three Lions ont de nombreux soucis à ce poste en défense, avec l'incertitude entourant l'état de santé de Reece James, à la carrière hachée par les blessures et qui a rechuté après les deux premiers matches du Mondial. James était encore absent de l'entraînement mercredi à Kansas City.

Djed Spence, latéral gauche en club, est entré en cours de jeu contre le Mexique pour occuper le côté droit de la défense, où il pourrait être titularisé contre la Norvège si Reece James n'est pas apte. Mercredi, à trois jours de ce quart de finale, deux autres Anglais étaient absents de la séance: le milieu défensif Declan Rice et le défenseur central Marc Guéhi.

Declan Rice souffre de douleurs aux ischio-jambiers et dans le bas du dos, dont il souffre de manière récurrente depuis plusieurs mois avec Arsenal. La raison de l'absence de Marc Guéhi n'est, elle, pas connue.