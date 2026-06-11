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L’UEFA «témoigne son respect» L'arbitre somalien refoulé dirigera la Supercoupe d'Europe

ATS

11.6.2026 - 15:57

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial 2026, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa. L'UEFA l'a annoncé jeudi.

Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe.
Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

11.06.2026, 15:57

«Le football est fait pour rapprocher les gens et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage», déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

La décision de nommer l'officiel de 34 ans «a été prise dans le cadre d'un accord récemment signé entre l'UEFA et la CAF afin d'encourager la coopération dans de nombreux domaines, y compris l'arbitrage», précise l'organisation.

Les deux confédérations «sont unies par la volonté commune de développer le football à tous les niveaux et de promouvoir les valeurs fondamentales d'unité, d'égalité et de non-discrimination», poursuit l'UEFA.

«Victoire à Omar !». L'arbitre somalien refoulé par les Etats-Unis accueilli en héros chez lui

«Victoire à Omar !»L'arbitre somalien refoulé par les Etats-Unis accueilli en héros chez lui

Omar Artan a été accueilli mercredi en héros à Mogadiscio, quelques jours après avoir été refoulé à son arrivée à l'aéroport international de Miami, alors qu'il avait été sélectionné par la FIFA pour arbitrer lors du Mondial (11 juin-10 juillet) coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir que l'arbitre était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui «rendait le voyageur inéligible à l'entrée» sur le sol américain.

«C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», s'est défendu de son côté le patron de la FIFA Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse mercredi soir à Mexico. «Nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police».

Arbitre somalien refoulé. Gianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»

Arbitre somalien refouléGianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»

Disputée le 12 août à Salzbourg, la Supercoupe d'Europe opposera le PSG, tenant du titre et vainqueur d'une deuxième Ligue des Champions d'affilée, au club anglais d'Aston Villa, sacré en Europa League.

Mondial 2026 : l’arbitre somalien rentre après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis

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L'arbitre somalien Omar Artan revient à Mogadiscio après avoir été refoulé à son entrée aux États-Unis, où il devait officier lors de la Coupe du monde.

10.06.2026

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