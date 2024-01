L'Argentin Ricardo Gareca (65 ans) a été nommé sélectionneur de l'équipe du Chili, a annoncé la Fédération de ce pays. Gareca, qui avait par le passé dirigé le Pérou, sera chargé de conduire la Roja lors de la Copa America 2024 (20 juin-16 juillet) et des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Gareca succède à son compatriote Eduardo Berizzo qui a démissionné en novembre dernier. Après six journées de qualifications pour la Coupe du monde le Chili est huitième avec 5 points, à égalité avec le Paraguay (7e). Les six premiers seront qualifiés pour la phase finale au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet 2026), et le septième jouera un barrage intercontinental.

ATS