Le sacre de l'Espagne n'a pas suffi à éteindre la colère. Alors que l'Argentine est accusée d'avoir été favorisée durant le Mondial 2026, une pétition réclamant son exclusion à vie de la compétition a franchi la barre des 23 millions de signatures.

Une pétition affole les compteurs L'Argentine bientôt bannie de la Coupe du monde ? La colère continue de gronder

Bien que ce soit l'Espagne qui ait été sacrée championne du monde dimanche à New York, le favoritisme supposé dont aurait bénéficié l'Argentine tout au long du Mondial 2026 continue de faire couler beaucoup d'encre.

Pour preuve, une pétition intitulée «Argentina Out», réclamant l'exclusion à vie de l'Albiceleste de la Coupe du monde, a été signée cette semaine par plus de 23,3 millions de personnes issues de 170 pays, alors que son objectif initial n'était que de... cinq millions. Désormais clôturée, elle a échoué à «un petit million» à devenir la pétition la plus signée de l'histoire d'Internet.

Dans son texte, la pétition accusait la FIFA et les arbitres d'être «partiaux en faveur de Lionel Messi et de l'Argentine», avant de s'interroger: «Pourquoi le reste du monde devrait-il concourir quand le vainqueur est déjà désigné ? Excluez l'Argentine de la Coupe du monde et donnez à tous les autres une chance équitable.»

Face au silence de l'instance faîtière du football mondial, les auteurs de la pétition ont publié un dernier message au moment de sa clôture : «La FIFA nous a ignorés, mais l'Espagne a fait le travail. Merci l'Espagne.»

À l'inverse, une supportrice argentine, Gisela Sanchez, a elle lancé une pétition sur la plateforme «Change.org» pour «rejouer la finale de la Coupe du monde Argentine-Espagne sans arbitre corrompu». Si son succès a été plus modéré, l'initiative a tout de même obtenu le soutien de plusieurs dizaines de milliers de signataires.