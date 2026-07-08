Lionel Messi, qui a encore joué un rôle essentiel dans la victoire miraculeuse de l'Argentine mardi en 8e de finale du Mondial contre l'Egypte (3-2), a affirmé que son équipe «ne baisse jamais les bras». Même après avoir été menée 2-0 à dix minutes de la fin.

Pulling off the greatest comeback in history—Messi was moved to tears. ||| The whole world thought Argentina was at a dead end. Yet, this team proved to be far more resilient than many had imagined. No amount of flowery language is enough to describe Messi's magic. pic.twitter.com/3wq49FB9tL

La Nati est prévenue Lionel Messi : «C'est une folie ce qu'on a fait, ce groupe ne baisse jamais les bras»

C'est une «folie ce qu'a fait ce groupe aujourd'hui (mardi) et je suis très heureux que les gens puissent continuer à en profiter», a déclaré dans une réaction publiée sur le site de la FIFA le capitaine argentin, dont l'équipe se frottera à la Suisse en quart de finale samedi à Kansas City.

Auteur du deuxième but, après avoir manqué un penalty en première période, et d'une passe décisive, Lionel Messi a reconnu que les Argentins avaient dû à nouveau «beaucoup souffrir», après avoir déjà dû aller en prolongation au tour précédent pour venir à bout du Cap-Vert sur le même score.

«Mais c'est la Coupe du monde et tout est très serré», a ajouté la star de l'Inter Miami, élue homme du match. «Ce n'est pas facile de remonter un 2-0, mais comme je le dis toujours, ce groupe ne baisse jamais les bras», a-t-il insisté, après être apparu très ému au coup de sifflet final.

«Du soulagement»

Ces larmes? «C'était un peu de la joie, du soulagement, parce qu'on voulait continuer à être là et que ça ne pouvait pas se terminer aujourd'hui, on ne voulait pas partir», a expliqué le capitaine devant les journalistes en zone mixte.

Etait-il ému car soulagé de ne pas jouer son dernier match avec le maillot argentin? «Non, c'est pour tout ce qui s'est passé dans le match, pour tout le travail qu'on a dû faire (...), et parce que je crois que ce groupe méritait de poursuivre, méritait de continuer à se battre».

«C'est l'ADN que possède cette sélection, je l'ai déjà dit de nombreuses fois: ce groupe montre toujours qu'il se bat au maximum, quel que soit l'adversaire, quel que soit le match. Et aujourd'hui, c'est une preuve de plus de caractère», a-t-il dit, reconnaissant envers ses coéquipiers, qui l'ont porté en triomphe après le match.

«Ça me fait plaisir, je suis très reconnaissant envers ce groupe, je suis heureux de jouer avec ce groupe, je sais qu'ils ont toujours des mots affectueux pour moi, ils me le montrent toujours par leurs actes», a-t-il complété.