«Pas un acteur politique» A 100 jours du Mondial, l’ASF reste mesurée dans ses critiques

ATS

2.3.2026 - 17:09

A 100 jours du coup d'envoi du Mondial aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le football se retrouve rattrapé par la géopolitique. Face aux tensions liées à l'implication américaine au Moyen-Orient, l'Association suisse de football (ASF) reste mesurée dans ses critiques.

A ce jour, la Suisse a toujours l'intention de se rendre à la Coupe du monde.
A ce jour, la Suisse a toujours l’intention de se rendre à la Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.03.2026, 17:09

L'implication des Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran, un pays qualifié pour la Coupe du monde, ne change rien pour l'ASF. Les préparatifs se poursuivent pour l'instant comme prévu. «Nous observons cette nouvelle évolution et échangeons régulièrement à ce sujet avec le Département fédéral des affaires étrangères», a déclaré à Keystone-ATS Adrian Arnold, le responsable de la communication de l'ASF.

«Pas un acteur politique»

L'instance suisse rejoint ainsi les déclarations officielles de la FIFA, selon lesquelles les événements continuent d'être suivis de près. «Il serait trop tôt pour commenter en détail les informations dès maintenant», a déclaré le secrétaire général Mattias Grafström samedi, en marge d'une réunion de l'instant au Pays de Galles.

Coupe du monde 2026. Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

Coupe du monde 2026Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

Avant même la récente escalade, la politique du président Donald Trump avait déjà suscité à plusieurs reprises des discussions. L'ASF avait ainsi jugé nécessaire de publier une prise de position dès janvier. Elle y affirmait «rejeter toute forme d'actes inhumains, discriminatoires ou guerriers, quel que soit l'endroit où ils se produisent dans le monde et quelle que soit leur origine.»

Parallèlement, la fédération souligne qu'elle n'est pas «un acteur politique» et qu'elle n'est donc pas «habilitée à juger sur le plan juridique ou politique, si un Etat ou un gouvernement a enfreint le droit international.» L'ASF participera à cette Coupe du monde «pour jouer au football», dit-elle, précisant qu'elle s'alignera sur la position de la Suisse en tant qu'Etat.

Pas une acceptation tacite

Cela ne doit toutefois pas être interprété comme une acceptation tacite de la politique de M. Trump ou de la situation générale dans le pays hôte. «Nos joueurs ne sont pas des responsables politiques, mais des sportifs qui représentent notre pays sur le terrain. La participation à un tournoi international ne doit donc en aucun cas être assimilée à un accord politique ou à une acceptation de la situation actuelle dans le pays hôte», écrit l'ASF.

La fédération reconnaît néanmoins qu'une séparation stricte entre sport et politique est difficilement possible. Elle cite l'exemple de la remise d'un prix de la paix à M. Trump par la FIFA lors du tirage au sort de la phase de groupes en décembre. Indépendamment du caractère surréaliste que cela peut revêtir au regard des développements actuels, l'ASF souligne: «L'importance accordée à cet événement n'était pas appropriée au sport. Ce jour aurait dû être consacré au football.»

Coupe du monde de football. Face à Donald Trump, l’appel au boycott : «Sérieux, on imagine la jouer ?»

Coupe du monde de footballFace à Donald Trump, l’appel au boycott : «Sérieux, on imagine la jouer ?»

