Il était père de 5 enfants Le «Pelé du football palestinien» tué à 41 ans par des tirs israéliens

ATS

8.8.2025 - 07:54

L'association palestinienne de football a annoncé la mort de l'ancienne star du football palestinien Suleiman Al-Obeid. Ceci à la suite de tirs israéliens lors d'une distribution d'aide dans le sud de la bande de Gaza mercredi.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.08.2025, 07:54

Le joueur, originaire de la ville de Gaza, était âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, selon la même source. «L'ancien joueur national et star du Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, a été tué à la suite de tirs par l'occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza mercredi», a indiqué l'association sur son site.

Surnommé «La gazelle», «La perle noire» ou encore «Le Pelé du football palestinien», il avait démarré sa carrière au sein de son club local, le Khadamat Al-Shati. Ses talents impressionnants et sa vitesse sur le terrain lui avaient valu une place au sein de l'équipe nationale où il avait joué 24 matches internationaux. Avec plus de 100 buts marqués au cours de sa longue carrière, il était considéré comme une star du football palestinien.

Selon l'association, sa mort porte à 321 le nombre de membres de l'association de football – dont des joueurs, entraîneurs, arbitres, administrateurs et membres du conseil d'administration – dans la guerre déclenchée par une attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Les représailles israéliennes ont déjà fait 61'258 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

