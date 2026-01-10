  1. Clients Privés
CAN 2025 L'Egypte de Mo Salah élimine la Côte d'Ivoire, tenante du titre

ATS

10.1.2026 - 21:56

L'Egypte a rejoint le dernier carré de la CAN 2025 au Maroc. A Agadir, les Pharaons se sont imposés 3-2 face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, au terme d'un match spectaculaire.

Mohamed Salah a inscrit le troisième but de l'Egypte.
Mohamed Salah a inscrit le troisième but de l'Egypte.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 21:56

10.01.2026, 22:02

Très réalistes, les Egyptiens ont marqué par Marmoush (4e), Rabia (32e) et Salah (52e). Leurs trois premiers tirs cadrés ont fini au fond des filets ! Souvent dominateurs dans le jeu, mais approximatifs en défense, les Eléphants ont d'abord bénéficié d'un autogoal de Fatouh (40e) avant que Doué (73e) ne relance leurs actions.

CAN 2025. Grosse déconvenue pour Vladimir Petkovic avec l’Algérie

CAN 2025Grosse déconvenue pour Vladimir Petkovic avec l’Algérie

En demi-finale, l'Egypte sera opposée mercredi au Sénégal. Mohamed Salah retrouvera ainsi dans le camp d'en face Sadio Mané, son ancien coéquipier de Liverpool.

CAN 2025. La logique respectée : le Maroc et le Sénégal en demi-finale

CAN 2025La logique respectée : le Maroc et le Sénégal en demi-finale

