L'Egypte a rejoint le dernier carré de la CAN 2025 au Maroc. A Agadir, les Pharaons se sont imposés 3-2 face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, au terme d'un match spectaculaire.

Mohamed Salah a inscrit le troisième but de l'Egypte. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Très réalistes, les Egyptiens ont marqué par Marmoush (4e), Rabia (32e) et Salah (52e). Leurs trois premiers tirs cadrés ont fini au fond des filets ! Souvent dominateurs dans le jeu, mais approximatifs en défense, les Eléphants ont d'abord bénéficié d'un autogoal de Fatouh (40e) avant que Doué (73e) ne relance leurs actions.

En demi-finale, l'Egypte sera opposée mercredi au Sénégal. Mohamed Salah retrouvera ainsi dans le camp d'en face Sadio Mané, son ancien coéquipier de Liverpool.