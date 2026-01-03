L'ancien entraîneur de l'équipe nationale bulgare de football Dimitar Penev est décédé.

Dimitar Penev avait mené la Bulgarie en demi-finale de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Keystone

Keystone-SDA ATS

Selon la fédération bulgare, le coach qui avait mené la Bulgarie en demi-finale de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis est décédé samedi à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie.

Penev était considéré comme l'une des figures du football de son pays, et avait notamment été élu meilleur entraîneur bulgare du 20e siècle. En tant que joueur, il avait participé à la Coupe du monde à trois reprises (1966, 1970 et 1974).