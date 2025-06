Stefano Pioli quitte Al-Nassr, a annoncé le club saoudien sur X. L'entraîneur italien était en poste depuis l'an dernier. Il pourrait rebondir à la Fiorentina.

L'entraîneur Stefano Pioli quitte le club saoudien d'Al-Nassr. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Le club d'Al-Nassr informe que M. Pioli et son équipe n'entrainent plus l'équipe première. Nous souhaitons remercier M. Pioli et son équipe pour leur travail lors de la saison passée», a indiqué le club saoudien dans un bref communiqué sur X. Les raisons de son départ n'ont pas été précisées.

Le vétéran portugais Cristiano Ronaldo est le joueur vedette du club saoudien qui a terminé 3e du championnat national la saison dernière.