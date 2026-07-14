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L'équipe nationale suisse rentre aujourd'hui, mardi, au pays après son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, et elle est attendue à midi à la Turbinenplatz de Zurich. De nombreux supporters ont sorti leurs drapeaux suisses pour se préparer à cette journée.