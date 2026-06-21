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Football L'Espagne doit se relancer face à l'Arabie saoudite

ATS

21.6.2026 - 04:01

Lamine Yamal et l'Espagne doivent se relancer face aux Saoudiens
Lamine Yamal et l'Espagne doivent se relancer face aux Saoudiens
ATS

L'Espagne doit se racheter après son entame de Mondial ratée. La Roja se frotte à l'Arabie saoudite dimanche à Atlanta (18h heure suisse) en ouverture de la 2e journée du groupe H.

Keystone-SDA

21.06.2026, 04:01

Les champions d'Europe en titre ont beaucoup à se faire pardonner. Leur triste match nul (0-0) concédé lundi dernier face au modeste Cap-Vert avait le goût d'une défaite pour la troupe de Luis De La Fuente, qui s'est certes heurtée à un gardien en état de grâce (Vozinha).

L'Arabie saoudite a pour sa part réussi une excellente entame en décrochant un nul face à l'Uruguay (1-1) après avoir mené au score pendant 40 minutes. Les Saoudiens peuvent s'attendre à souffrir encore plus face à une sélection espagnole désireuse de lancer véritablement sa campagne et d'assurer sa place en 16es de finale.

L'Uruguay du bouillant Marcelo Bielsa est pour sa part sous pression à l'heure de se frotter au Cap-Vert dimanche soir à minuit (heure suisse) à Miami. La Celeste doit absolument s'imposer pour relancer ses actions, elle qui affrontera l'Espagne lors de l'ultime journée de cette poule.

Tout reste également à faire dans le groupe G, dont les quatre équipes affichent elles aussi 1 point au compteur. La Belgique et l'Egypte, qui ont fait 1-1 lundi dans un match spectaculaire, demeurent favoris. Les Diables Rouges se mesureront à l'Iran dimanche à 21h, alors que les Pharaons se frotteront à la Nouvelle-Zélande dans la nuit de dimanche à lundi (à 3h).

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