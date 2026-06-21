Lamine Yamal et l'Espagne doivent se relancer face aux Saoudiens ATS

L'Espagne doit se racheter après son entame de Mondial ratée. La Roja se frotte à l'Arabie saoudite dimanche à Atlanta (18h heure suisse) en ouverture de la 2e journée du groupe H.

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Les champions d'Europe en titre ont beaucoup à se faire pardonner. Leur triste match nul (0-0) concédé lundi dernier face au modeste Cap-Vert avait le goût d'une défaite pour la troupe de Luis De La Fuente, qui s'est certes heurtée à un gardien en état de grâce (Vozinha).

L'Arabie saoudite a pour sa part réussi une excellente entame en décrochant un nul face à l'Uruguay (1-1) après avoir mené au score pendant 40 minutes. Les Saoudiens peuvent s'attendre à souffrir encore plus face à une sélection espagnole désireuse de lancer véritablement sa campagne et d'assurer sa place en 16es de finale.

L'Uruguay du bouillant Marcelo Bielsa est pour sa part sous pression à l'heure de se frotter au Cap-Vert dimanche soir à minuit (heure suisse) à Miami. La Celeste doit absolument s'imposer pour relancer ses actions, elle qui affrontera l'Espagne lors de l'ultime journée de cette poule.

Tout reste également à faire dans le groupe G, dont les quatre équipes affichent elles aussi 1 point au compteur. La Belgique et l'Egypte, qui ont fait 1-1 lundi dans un match spectaculaire, demeurent favoris. Les Diables Rouges se mesureront à l'Iran dimanche à 21h, alors que les Pharaons se frotteront à la Nouvelle-Zélande dans la nuit de dimanche à lundi (à 3h).