L'Espagne, championne d'Europe et tenante du titre, s'avance comme favorite de la Ligue des Nations. Elle affrontera les Pays-Bas lors des quarts de finale en cette fin de semaine. Le choc à ce stade de la compétition mettra aux prises l'Italie et l'Allemagne.

L'Espagne est favorite à sa propre succession en Ligue des nations. KEYSTONE

AFP ATS

La France du capitaine Kylian Mbappé, de retour chez les Bleus six mois après sa dernière sélection, face à la Croatie, et le Portugal de l'inamovible Cristiano Ronaldo (40 ans), qui défie le Danemark, sont deux autres prétendants à la victoire finale en juin prochain.

Pays-Bas – Espagne

Les Pays-Bas de Ronald Koeman pourront-ils venir à bout de la Roja, en plein rajeunissement, mais toujours aussi redoutable ? Sur le papier, oui: depuis la finale de la Coupe du monde en 2010, remportée par l'Espagne 1-0, les deux équipes ne se sont affrontées que trois fois pour deux victoires néerlandaises et un match nul.

Mais les Espagnols s'appuient sur une génération émergente emmenée par l'attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal (17 ans), promise à régner sur le football mondial dans les années à venir. En face, les Pays-Bas, s'ils se sont hissés jusqu'en demi-finale du dernier Euro en Allemagne – défaite 2-1 contre l'Angleterre –, n'ont guère brillé lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations, terminée à la deuxième place de la poule 3 derrière l'Allemagne, avec deux petites victoires pour trois nuls et une défaite.

Italie – Allemagne

Huit titres de champion du monde vont s'affronter jeudi au stade San Siro de Milan, dans une double confrontation assez ouverte. Les deux équipes sont en forme au regard de leurs parcours respectifs lors de la phase de groupes.

L'Italie, qui s'appuie sur une ossature de joueurs de l'Inter et de Naples, plutôt que des moribonds AC Milan et Juventus, a terminé deuxième de son groupe derrière la France, mais a totalisé quatre victoires, un nul et une seule défaite, à domicile contre les Bleus (3-1). La Squadra Azzurra devra cependant se passer de son prolifique attaquant Mateo Retegui, meilleur buteur de Serie A avec l'Atalanta Bergame (22 réalisations), blessé à la cuisse droite.

L'Allemagne de Julian Nagelsmann, sortie en quart de «son» Euro par l'Espagne futur vainqueur, a bien digéré sa sortie de route précoce. Invaincue en phase de groupes, elle a remporté quatre matches et concédé deux nuls, mais devra faire sans plusieurs joueurs clés comme Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug ou Aleksandar Pavlovic.

Le vainqueur de ce quart accueillera la phase finale à quatre équipes, qui se déroulera du 4 au 8 juin.

Danemark – Portugal

C'est, a priori, le quart de finale le plus déséquilibré, le Danemark de Christian Eriksen apparaissant comme un cran en-dessous des autres équipes de ce tableau final. Les Danois devront par ailleurs se passer de leur capitaine, le milieu de terrain de Marseille Pierre-Emile Højbjerg, blessé. Ils pourront compter sur un autre acteur de la Ligue 1, Mika Biereth, 11 buts en neuf rencontres, dont trois triplés depuis son arrivée à Monaco.

En face, la colonie du Paris SG, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos, en grande forme avec Paris, épaulera Cristiano Ronaldo, toujours présent dans la sélection de Roberto Martinez.

Croatie – France

Luka Modric, autre quarantenaire, et la Croatie défient la France de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, deux candidats sérieux au prochain Ballon d'Or.

Ce quart de finale entre deux équipes qui ne se quittent jamais en Ligue des Nations sera l'occasion de revoir Kylian Mbappé en Bleu, six mois après sa dernière sélection. L'attaquant est délesté de ses problèmes extra-sportifs de l'automne. Il en est désormais à 31 buts cette saison après un doublé le week-end dernier face à Villareal.