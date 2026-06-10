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Qualifs Mondial 2027 L'Espagne, la France et le Danemark compostent leur billet

ATS

10.6.2026 - 08:25

L'Espagne, championne du monde en titre, la France et le Danemark ont rejoint mardi l'Allemagne parmi les qualifiés pour la phase finale du Mondial 2027 au Brésil. Les quatres nations ont terminé à la première place de leur groupe en Ligue A.

La France s’est qualifiée mardi pour la phase finale du Mondial 2027 au Brésil.
La France s’est qualifiée mardi pour la phase finale du Mondial 2027 au Brésil.
IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA

10.06.2026, 08:25

L'Angleterre, championne d'Europe lors de l'édition 2025 en Suisse, a échoué à se qualifier directement. Comme la Suisse de Rafel Navarro, les Anglaises devront passer par les deux tours de barrages disputés à l'automne pour tenter de participer à leur 10e Coupe du monde.

Qualifs Mondial 2027. La Suisse domine puis se fait peur face à l’Irlande du Nord

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A plus d'un an du début de la compétition, 14 des 32 participants sont déjà connus. Outre le Brésil, pays hôte, l'Argentine, la Colombie, l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, les Philippines, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande sont également qualifiés.

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