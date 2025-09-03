  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifications Mondial 2026 L'Espagne et ses stars lancent leur quête d'une deuxième étoile

ATS

3.9.2025 - 09:47

L'Espagne du prodige Lamine Yamal, championne d'Europe, lance jeudi en Bulgarie sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026. Les regards espagnols sont déjà tournés vers le continent américain, où la Roja tentera de décrocher sa deuxième étoile.

L'Espagne du prodige Lamine Yamal lance jeudi sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026.
L'Espagne du prodige Lamine Yamal lance jeudi sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.09.2025, 09:47

Simple formalité ? Le programme des hommes de Luis de la Fuente, qui rêvent d'imiter leurs ainés, les Xavi, Andrés Iniesta ou David Villa, en réalisant le doublé Euro-Coupe du monde (en 2008 et 2010), n'a a priori rien d'un parcours du combattant.

La Bulgarie, d'abord, jeudi à Sofia, puis la Turquie du jeune phénomène madrilène Arda Güler, dimanche à Konya, doivent permettre de tester la solidité de la Roja, quittée en juin dernier sur une défaite aux tirs au but face au Portugal en finale de Ligue des nations.

Ligue des nations. Le Portugal de Ronaldo, champion pour la deuxième fois

Ligue des nationsLe Portugal de Ronaldo, champion pour la deuxième fois

Grand artisan du sacre à l'Euro 2024, Luis de la Fuente n'a en tout cas pas changé de vision à l'approche de ces rendez-vous, en rappelant ses hommes de confiance, dans leur grande majorité champions d'Europe.

Carvajal et Rodri de retour

Après plus d'un an d'absence sur blessures, le capitaine du Real Madrid Dani Carvajal et le Ballon d'Or Rodri (Manchester City) font leur retour en tant que leaders d'un groupe toujours porté par ses jeunes talents (Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri...).

«C'est une grande nouvelle qu'ils soient tous les deux de retour avec nous, à profiter du football, leur passion. Ils sont très importants pour nous, ce sont nos capitaines, on parle des meilleurs joueurs du monde à leurs postes. Ils nous apportent énormément sur et en dehors du terrain», s'est réjoui De la Fuente.

Qualifs Mondial 2026. Dani Carvajal et Rodri de retour avec la Roja

Qualifs Mondial 2026Dani Carvajal et Rodri de retour avec la Roja

Le sélectionneur a néanmoins souligné l'importance de ne pas se «précipiter», en expliquant que l'enjeu pour Carvajal et Rodri n'était pas de «jouer en septembre» mais d'être «prêts pour le Mondial». Il a également promis que son équipe allait «travailler dur dans les prochains mois» pour se sentir «capable de lutter pour gagner une Coupe du monde».

Une défense perméable

Car la concurrence, entre l'Argentine, championne du monde en titre, ou la France, vice-championne et revancharde, s'annonce rude, l'été prochain, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. «Ensuite, il faut que l'on ait un peu de chance et qu'il n'y ait pas de blessures», a ajouté le sélectionneur espagnol.

Sur ce plan-là, la Roja a perdu pour son début de campagne un élément fondamental de sa reconstruction post-fiasco au Qatar en 2022: le milieu barcelonais Gavi s'est de nouveau blessé au genou droit – celui dont il avait été opéré en 2023 pour une rupture du ligament croisé antérieur avant de manquer près d'un an de compétition.

L'autre problématique pour De la Fuente se situe en défense, où la nouvelle charnière centrale formée par Robin Le Normand et le néo-madrilène Dean Huijsen doit parfaire ses automatismes, après avoir encaissé neuf buts lors de ses trois premières rencontres disputées ensemble comme titulaires.

Les plus lus

Les folles rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !