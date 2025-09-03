L'Espagne du prodige Lamine Yamal, championne d'Europe, lance jeudi en Bulgarie sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026. Les regards espagnols sont déjà tournés vers le continent américain, où la Roja tentera de décrocher sa deuxième étoile.

L'Espagne du prodige Lamine Yamal lance jeudi sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Simple formalité ? Le programme des hommes de Luis de la Fuente, qui rêvent d'imiter leurs ainés, les Xavi, Andrés Iniesta ou David Villa, en réalisant le doublé Euro-Coupe du monde (en 2008 et 2010), n'a a priori rien d'un parcours du combattant.

La Bulgarie, d'abord, jeudi à Sofia, puis la Turquie du jeune phénomène madrilène Arda Güler, dimanche à Konya, doivent permettre de tester la solidité de la Roja, quittée en juin dernier sur une défaite aux tirs au but face au Portugal en finale de Ligue des nations.

Grand artisan du sacre à l'Euro 2024, Luis de la Fuente n'a en tout cas pas changé de vision à l'approche de ces rendez-vous, en rappelant ses hommes de confiance, dans leur grande majorité champions d'Europe.

Carvajal et Rodri de retour

Après plus d'un an d'absence sur blessures, le capitaine du Real Madrid Dani Carvajal et le Ballon d'Or Rodri (Manchester City) font leur retour en tant que leaders d'un groupe toujours porté par ses jeunes talents (Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri...).

«C'est une grande nouvelle qu'ils soient tous les deux de retour avec nous, à profiter du football, leur passion. Ils sont très importants pour nous, ce sont nos capitaines, on parle des meilleurs joueurs du monde à leurs postes. Ils nous apportent énormément sur et en dehors du terrain», s'est réjoui De la Fuente.

Le sélectionneur a néanmoins souligné l'importance de ne pas se «précipiter», en expliquant que l'enjeu pour Carvajal et Rodri n'était pas de «jouer en septembre» mais d'être «prêts pour le Mondial». Il a également promis que son équipe allait «travailler dur dans les prochains mois» pour se sentir «capable de lutter pour gagner une Coupe du monde».

Une défense perméable

Car la concurrence, entre l'Argentine, championne du monde en titre, ou la France, vice-championne et revancharde, s'annonce rude, l'été prochain, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. «Ensuite, il faut que l'on ait un peu de chance et qu'il n'y ait pas de blessures», a ajouté le sélectionneur espagnol.

Sur ce plan-là, la Roja a perdu pour son début de campagne un élément fondamental de sa reconstruction post-fiasco au Qatar en 2022: le milieu barcelonais Gavi s'est de nouveau blessé au genou droit – celui dont il avait été opéré en 2023 pour une rupture du ligament croisé antérieur avant de manquer près d'un an de compétition.

L'autre problématique pour De la Fuente se situe en défense, où la nouvelle charnière centrale formée par Robin Le Normand et le néo-madrilène Dean Huijsen doit parfaire ses automatismes, après avoir encaissé neuf buts lors de ses trois premières rencontres disputées ensemble comme titulaires.