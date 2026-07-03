L'Espagne a balayé les légers doutes nés d'un début de Mondial poussif, lors du 16e de finale remporté face à l'Autriche (3-0), avec en prime une attaque à nouveau performante. Le prodige Lamine Yamal semble y retrouver ses marques.

La malédiction des matches à élimination directe, où ils n'avaient plus gagné depuis 2010, l'année de leur sacre, est brisée. Et surtout, les joueurs de Luis de la Fuente ont repris confiance offensivement. Car, même si les joueurs et le sélectionneur répétaient qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir, la Roja n'avait pas brillé jusque-là: 0-0 face... au Cap-Vert, 4-0 contre l'Arabie saoudite – très faible défensivement – et 1-0 contre l'Uruguay au terme d'un match ennuyeux et très engagé.

Jeudi à Los Angeles, comme contre les Saoudiens, c'est le joueur de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal qui a porté offensivement l'Espagne, avec un second doublé dans le tournoi. Au fil des matches et tout en discrétion, le Basque est devenu le numéro neuf indispensable, à la fois point d'ancrage et buteur (17 buts lors de ses 17 derniers matches). Il est désormais le 6e meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 29 buts en 57 sélections.

Au passage, il cultive une complicité qui semble naturelle avec le latéral Marc Cucurella. Laissé seul au point de pénalty, l'ailier de formation repositionné attaquant de pointe en club et en sélection a ainsi marqué sur une frappe croisée en une touche, sur un service du futur Madrilène (36e). Le duo a une nouvelle fois brillé en fin de match (3-0, 90e).

Yamal homme du match

En plus de l'efficacité de la paire Oyarzabal-Cucurella, la Roja peut également compter sur ses deux ailiers. Auteur d'un début de Mondial timide, Lamine Yamal, 19 ans le 13 juillet, semble monter en puissance. Le prodige du Barça a tourmenté la défense autrichienne à chacune de ses prises de balle.

En jambes, il a fait de grosses différences sur le côté droit comme sur cette séquence de six minutes: un slalom le long de la ligne (32e), ballon piqué non cadré (34e) avant de frapper mais sans danger (38e). Sans réussite, «il m'a manqué un but ou une passe décisive. Mais gagner et passer au tour suivant reste le plus important», a-t-il réagi avec le visage fermé en zone mixte, visiblement frustré malgré son trophée d'homme du match.

A gauche, Alex Baena – qui remplace Nico Williams touché à une cuisse puis à un adducteur – a montré de bonnes choses pour sa troisième titularisation d'affilée. Il aurait pu marquer un magnifique coup franc, qui s'est écrasé sur la transversale (45+2). Il a fini avec une passe décisive pour Pedro Porro (2-0, 66e).

«Les grandes équipes se révèlent quand il le faut. Nous étions très attentifs à ce qui s'était passé dans les matches précédents. Nous avons frôlé la perfection dans tous les domaines. Il faut continuer à progresser», s'est satisfait Luis de la Fuente, toujours très positif. Mais il a noté aussi des marges de progression: «en attaque, nous avons gâché beaucoup d'occasions, il faut avoir un pourcentage d'efficacité plus élevé».

Mais avec une attaque enfin dangereuse et une défense très solide avec toujours aucun but encaissé, la Roja assume de plus en plus son statut de favorite. Mais sa route vers un doublé Euro-Mondial va s'élever brutalement lundi contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le tournant de sa Coupe du monde.