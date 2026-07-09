Le Norvégien Jorn Andersen, ancien sélectionneur de la Corée du Nord, a été nommé à la tête de l'équipe de Birmanie, pays en proie à une guerre civile depuis un coup d'Etat militaire, a annoncé la Fédération birmane de football.

Le Norvégien Jorn Andersen a été nommé à la tête de l'équipe de Birmanie.

Étonnante carrière en football Ex-sélectionneur de la Corée du Nord, il reprend un pays en pleine guerre civile

«Je suis ravi d'être en Birmanie», a déclaré lors d'une conférence de presse l'entraîneur de 63 ans. «Je travaillerai au développement des joueurs birmans et tâcherai d'obtenir les meilleurs résultats possibles.»

Jorn Andersen, qui s'est engagé pour deux ans, avait auparavant dirigé la sélection de Corée du Nord, entre 2016 et 2018, et celle de Hong Kong de 2021 à 2024. Il avait remporté huit des 14 matches disputés par les Nord-Coréens sous son mandat, les qualifiant pour la Coupe d'Asie 2019.

Cet ancien attaquant international avait terminé meilleur buteur de la Bundesliga lorsqu'il évoluait à l'Eintracht Francfort. Il possède également la nationalité allemande.

La Birmanie est plongée dans une guerre civile depuis que le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi a été renversé par l'armée en février 2021. Son équipe nationale, qui occupe la 158e place du classement Fifa, a connu depuis deux sélectionneurs étrangers, les Allemands Antoine Hey et Michael Feichtenbeiner.