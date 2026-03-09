  1. Clients Privés
Mondial 2026 Joueurs coincés au Moyen-Orient : l'Irak réclame le report de son barrage

ATS

9.3.2026 - 20:24

Le sélectionneur de l'Irak Graham Arnold a appelé lundi la FIFA à reporter son match de barrage du Mondial fin mars au Mexique. De nombreux joueurs et membres de son staff sont bloqués au Moyen-Orient en raison de la guerre.

Le sélectionneur de l'Irak, Graham Arnold, a fait appel à la FIFA.
Le sélectionneur de l'Irak, Graham Arnold, a fait appel à la FIFA.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 20:24

«Si le match est maintenu au Mexique, on va avoir des difficultés pour sortir de Bagdad», a dit le technicien australien, interrogé sur la chaîne d'informations CNN. «Environ 60% de mes joueurs sont en Irak, mes adjoints vivent en Irak, tout mon staff médical vit au Qatar, et nous avons aussi des difficultés à obtenir des visas pour le Mexique», a-t-il relevé.

La FIFA sous pression

L'Irak doit affronter le 31 mars à Monterrey (Mexique) le Surinam ou la Bolivie, en barrage interncontinental, et le vainqueur sera versé dans le groupe de la France au Mondial nord-américain. En raison de la guerre au Moyen-Orient, l'espace aérien irakien est actuellement fermé jusqu'au 1er avril minimum.

Les dirigeants irakiens sont en «contact étroit» avec l'instance suprême du foot mondial et «il est évident que la FIFA doit rapidement prendre une décision, parce que ça serait un peu injuste dans ce contexte», a encore plaidé le coach australien. «C'est au jour le jour, c'est stressant, et je passe beaucoup de nuits blanches à chercher les meilleures solutions», a conclu Graham Arnold.

