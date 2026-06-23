Les Etats-Unis vont assouplir les restrictions imposées à l'équipe d'Iran pendant la Coupe du monde. Ceci afin de lui permettre d'arriver à Seattle deux jours avant son prochain match, a annoncé mardi le ministère américain de la Sécurité intérieure.

Cette concession intervient alors que l'Iran s'estime maltraité depuis le début du Mondial, en protestant notamment contre le fait que sa sélection n'a été autorisée à fouler le sol américain seulement la veille de ses deux matchs précédents à Los Angeles.

«Pour le troisième match de l'équipe iranienne à Seattle le 26 juin, il a été permis à l'équipe d'entrer aux Etats-Unis deux jours avant la rencontre», a expliqué un porte-parole du ministère. Un porte-parole de l'équipe iranienne a confirmé que la sélection quittera bien mercredi Tijuana – la ville mexicaine où elle s'est exilée pour ce Mondial – en vue du match contre l'Egypte prévu vendredi.

La «Team Melli» aura donc le temps de préparation qu'elle souhaite avant ce choc où elle jouera sa qualification pour les 16es de finale, contrairement à ses matchs contre la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Dimanche, après avoir arraché un nouveau nul (0-0) contre les Diables Rouges, le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei a félicité ses troupes pour avoir signé «deux matches sans perdre malgré les conditions» logistiques.

Avant le match, le coach a également précisé que la fédération iranienne a finalement renoncé à déposer un recours auprès de la FIFA pour protester contre les restrictions américaines, comme elle l'avait envisagé la semaine dernière.

Dans cette Coupe du monde, plusieurs équipes sont déjà arrivées dans la ville d'accueil la veille de leur match. C'est le dispositif par défaut, selon le règlement de la FIFA, qui permet toutefois une arrivée deux jours avant le match «dans des cas exceptionnels».

Pour le match contre l'Egypte, «l'équipe d'Iran sera néanmoins tenue de repartir le jour où le match prend fin», a précisé le porte-parole du ministère. Ce point était également contesté par la sélection persane, qui regrette de ne pas pouvoir récupérer une journée sur place après ses matchs.

Outre cette polémique, ce Mondial organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, est marqué par les multiples déboires extra-sportifs de la Team Melli. La guerre déclenchée en février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran a rendu sa participation incertaine jusqu'au bout. Il s'agit de la première Coupe du monde où un pays hôte est en guerre avec une nation participante.

L'équipe devait initialement établir son camp de base en Arizona, mais a finalement opté pour Tijuana à la dernière minute, avant que les Etats-Unis ne refusent d'accorder des visas à une douzaine de membres de son encadrement.

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