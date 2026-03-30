L'Italie face à sa malédiction et des Bosniens piqués au vif

L'Italie joue sa qualification au Mondial 2026 mardi (20h45) à Zenica d'une finale des barrages européens contre la Bosnie-Herzégovine. Une confrontation qui a tout d'un piège.

Sandro Tonali et l’Italie se rendent en Bosnie pour décrocher leur ticket pour le Mondial. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En célébrant avec un peu trop d'effusion devant des caméras de télévision la qualification de la Bosnie au détriment du pays de Galles aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2) jeudi soir, Federico Dimarco, Sandro Tonali et quelques coéquipiers ont créé la polémique et piqué au vif leurs futurs adversaires et leurs supporters. Il y a sans doute mieux pour préparer l'un des matches les plus importants de l'histoire récente de la Nazionale.

Dimarco s'est depuis défendu d'avoir «manqué de respect à la Bosnie et aux Bosniens» et fait preuve d'arrogance en considérant les «Zmajevi» (littéralement les dragons) comme un adversaire plus abordable que les Gallois. Mais le mal est fait: l'Italie, quadruple championne du monde mais absente des deux dernières Coupes du monde, tentera de décrocher son visa pour l'Amérique dans un contexte hostile et une ambiance de feu.

La Bosnie, 66e au classement FIFA vise, grâce à son inusable Edin Dzeko (40 ans) une seconde participation, après 2014, à la Coupe du monde.

Esposito plutôt que Retegui ?

Si l'ambiance s'annonce bouillante, la météo, elle, devrait être hivernale, avec de la neige ces derniers jours et de la pluie annoncée à l'heure du match. Si bien que Gennaro Gattuso a décidé de repousser de 24 heures le départ pour la Bosnie de son équipe, prévu initialement dimanche, le temps d'une dernière répétition sous le soleil de Coverciano, le centre d'entraînement du football italien.

Le champion du monde 2006 qui a succédé en juin 2025 à Luciano Spalletti après une déroute à Oslo (3-0) en ouverture des éliminatoires, doit tordre le cou aux fantômes de 2018 et 2022 qui ont traumatisé l'Italie et ses tifosi.

Privée en barrages, et à chaque fois à domicile, du Mondial russe par la Suède, puis quatre ans plus tard de la Coupe du monde au Qatar par la Macédoine du Nord, la Nazionale a fait, grâce à une victoire sans éclat (2-0) contre la modeste Irlande du Nord jeudi à Bergame, la moitié du chemin.

Contre la Bosnie, Gattuso devrait reconduire les vainqueurs des Nord-Irlandais. A moins qu'il ne donne sa chance d'entrée à l'un des rares phénomèmes italiens de la Serie A, Francesco Pio Esposito (20 ans), plutôt qu'à Mateo Retegui, décevant jeudi.

«C'est un gamin spécial, en avance sur le plan mental et qui est toujours à 100%», a apprécié Dimarco, son coéquipier à l'Inter. «En tant qu'Italie, on a l'obligation de se qualifier pour le Mondial, mais on sait qu'on affronte une équipe forte, avec des joueurs expérimentés et de talent», a prévenu le latéral.

«Il faudra être fort mentalement, a insisté Dimarco. Si on a le bon état d'esprit pendant 95 minutes, on ramène à la maison le résultat qu'on espère». Et qu'attend toute l'Italie, qui a suivi le dernier match de sa sélection lors d'une Coupe du monde en 2014 au Brésil, terminée dès la phase de poules.