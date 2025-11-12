  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Des barrages inévitables ? L'Italie ne perd pas son temps à rêver

ATS

12.11.2025 - 15:10

A moins d'un sacré concours de circonstances, l'Italie devra passer pour disputer le Mondial 2026 par les barrages fin mars. Son sélectionneur Gennaro Gattuso entend déjà préparer cette échéance contre la Moldavie jeudi et la Norvège dimanche.

Gennaro Gattuso entend déjà préparer les barrages en vue du Mondial avec l’Italie.
Gennaro Gattuso entend déjà préparer les barrages en vue du Mondial avec l’Italie.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.11.2025, 15:10

Lorsqu'ils entreront sur la pelouse du stade Zimbru de Chisinau jeudi soir, les joueurs de la Nazionale sauront si leur infime espoir de finir premiers du groupe I a pris de l'épaisseur ou, au contraire, s'est encore amenuisé.

La Norvège, leader avec trois longueurs d'avance sur l'Italie et un score parfait de 18 points en six matches, en aura alors fini avec sa rencontre à domicile contre l'Estonie. Si Erling Haaland et ses coéquipiers, en quête d'une première participation à un Mondial depuis 1998, battent comme attendu les Estoniens, ils auront un pied et plus aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Le «Cyborg» affole les compteurs. Erling Haaland, une machine à buts et un record historique

Le «Cyborg» affole les compteursErling Haaland, une machine à buts et un record historique

Tout autre résultat qu'une victoire redonnerait en revanche espoir à l'Italie qui pourrait se qualifier directement in extremis en battant la Moldavie jeudi, puis la Norvège trois jours plus tard à San Siro.

Même en cas de victoire norvégienne jeudi, il existe un autre scénario, plus improbable encore: l'Italie écrase la Moldavie et la Norvège en marquant assez de buts pour devancer la sélection scandinave grâce à sa différence de buts, actuellement nettement en faveur des Norvégiens (+26, contre +10 à l'Italie).

«Se concentrer sur nous»

Sans surprise, Gennaro Gattuso n'a, assure-t-il, pas perdu son temps à échaffauder toutes les combinaisons possibles qui pourraient offrir dès cette semaine à l'Italie sa première participation à une Coupe du monde depuis 2014.

«On doit se concentrer sur nous, pas sur ce que peut faire la Norvège», a insisté en conférence de presse l'ancien coach et joueur du FC Sion. «Je veux voir une implication maximale, je veux qu'on poursuive ce qu'on a débuté en septembre», a ajouté «Rino».

Qualifs Mondial 2026. La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

Qualifs Mondial 2026La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

Depuis qu'il a succédé à Luciano Spalletti, remercié après la déroute italienne à Oslo (3-0) début juin, Gattuso n'a connu que la victoire, quatre en quatre matches avec pas moins de seize buts marqués et seulement quatre encaissés.

Contre la Moldavie, 156e au classement FIFA, le patron des Azzurri, privé de Nicolo Barella, suspendu, et de son prolifique buteur Moise Kean, blessé, a prévu de donner du temps de jeu «à ceux qui n'en ont pas eu beaucoup». «Ce sera un match difficile, car piégeux par excellence», a-t-il fait mine de croire.

Une finale, ou pas...

Trois jours plus tard, ce qui aurait pu être la «finale» du groupe I pourrait n'être plus qu'un match pour sauver l'honneur, mais important en vue des barrages qui ont coûté si cher à l'Italie pour les deux dernières Coupes du monde.

«On sait que cette Norvège peut nous poser des problèmes, avec sa vitesse, son impact physique, son football exceptionnel», a souligné le sélectionneur.

Gattuso va retrouver à cette occasion San Siro, un stade qu'il connaît bien: «Mais cela ne m'émeut pas, j'y ai joué pendant 14-15 ans, j'y ai beaucoup de souvenirs, mais il y a tellement de choses auxquelles je dois penser», a-t-il balayé. Décidément, l'Italie version Gattuso ne s'emballe pas et garde les pieds sur terre.

Les plus lus

Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»
«Si on pense qu'on a la science infuse en restant dans nos montagnes, on est mort»
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
Vous avez raté les aurores boréales? Rattrapez-vous la nuit prochaine!
Sperme des villes ou sperme des champs: lequel est le meilleur?