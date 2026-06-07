  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football L’Italie sacrée championne d’Europe M17 au bout du suspense

ATS

7.6.2026 - 22:06

L'Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde 2026, mais la sélection des M17 des Azzurri laisse entrevoir un avenir meilleur. Les Italiens ont remporté dimanche à Tallin le titre de champions d'Europe M17.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 22:06

En finale, l'Italie s'est imposée aux tirs au but face à la Belgique, qui atteignait la finale pour la première fois. Après 90 minutes et deux buts inscrits en fin de match, le score était de 1-1. Un penalty transformé par Marcello Fugazzola, jeune joueur de l'Atalanta de Bergame, a sauvé les Italiens à la 91e minute et les a menés aux tirs au but.

Les plus lus

«Vous êtes soit corrompue, soit débile» – Une interview de Trump tourne au vinaigre !
La réunion de Charlots au Chaplin's World n'a pas atteint son objectif
Lyhanna: Darmanin ordonne une revue de 70'000 plaintes d'ici au 14 juillet
Un Airbus de Swiss en partance pour Delhi doit rebrousser chemin
Alexander Zverev décroche enfin son premier titre du Grand Chelem