L'Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde 2026, mais la sélection des M17 des Azzurri laisse entrevoir un avenir meilleur. Les Italiens ont remporté dimanche à Tallin le titre de champions d'Europe M17.

🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟'𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟'𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗨𝟭𝟳 !!! 🇮🇹🏆



Les jeunes joueurs italiens battent la Belgique aux tirs au but en finale (1-1 - TAB : 4-3) ! pic.twitter.com/et9KU52WVX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 7, 2026

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

En finale, l'Italie s'est imposée aux tirs au but face à la Belgique, qui atteignait la finale pour la première fois. Après 90 minutes et deux buts inscrits en fin de match, le score était de 1-1. Un penalty transformé par Marcello Fugazzola, jeune joueur de l'Atalanta de Bergame, a sauvé les Italiens à la 91e minute et les a menés aux tirs au but.