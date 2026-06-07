L'Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde 2026, mais la sélection des M17 des Azzurri laisse entrevoir un avenir meilleur. Les Italiens ont remporté dimanche à Tallin le titre de champions d'Europe M17.
En finale, l'Italie s'est imposée aux tirs au but face à la Belgique, qui atteignait la finale pour la première fois. Après 90 minutes et deux buts inscrits en fin de match, le score était de 1-1. Un penalty transformé par Marcello Fugazzola, jeune joueur de l'Atalanta de Bergame, a sauvé les Italiens à la 91e minute et les a menés aux tirs au but.