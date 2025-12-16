  1. Clients Privés
Football féminin Le gain des gagnantes de la Coupe de Suisse doublé

ATS

16.12.2025 - 12:34

L'Association suisse de football augmente de manière significative le montant des prix pour la Coupe de Suisse féminine, qui s'élèvera désormais à 30'000 CHF contre 5’000 actuellement.

Le FC Zurich avait remporté la Coupe de Suisse 2025.
Le FC Zurich avait remporté la Coupe de Suisse 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 12:34

L'équipe gagnante de la finale de la Coupe recevra 10'000 francs suisses, soit le double de ce qu'elle recevait jusqu'à présent. Cela vaut déjà pour l'édition actuelle, dont la finale aura lieu le 29 mars à Winterthour.

A titre de comparaison, les huit quarts de finalistes de la compétition masculine ont gagné jusqu'à présent 19'000 francs suisses. Ceux qui atteindront la finale de la Coupe toucheront un total de 242'000 CHF.

