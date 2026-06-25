La Suisse a rejoint un cercle très fermé en se qualifiant mercredi pour la phase à élimination directe du Mondial. Depuis 2014, seule la France fait aussi bien qu'elle parmi les nations européennes.

Depuis 2014, l’équipe de Suisse est encore et toujours au rendez-vous de la phase à élimination directe au Mondial.

Ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni le Portugal (éliminés dès la phase de groupes en 2014), ni l'Allemagne (idem en 2018 et 2022), ni les Pays-Bas (pas qualifiés en 2018) sans parler de l'Italie (absente depuis 2018), ne peuvent se targuer d'une telle constance dans la plus majestueuse des compétitions. Certes, son aventure a pris fin dès les 8es lors des trois précédentes éditions, mais cela ne change rien au constat: la Suisse est encore et toujours au rendez-vous.

Mercredi, elle s'est même offert le luxe de terminer en tête de son groupe grâce à sa victoire 2-1 contre le Canada, chez lui, dans le chaudron rouge de Vancouver. Une première depuis 2006 dans une grande compétition.

«Nous avons répondu aux attentes», pouvait savourer le sélectionneur Murat Yakin, bien décidé à faire oublier l'humiliation subie contre le Portugal il y a bientôt quatre ans, en 8es de finale (6-1). «Nous sommes bien lancés dans le tournoi, avec rythme et confiance. Mais pour le moment, profitons de cet instant.»

Au milieu de la nuit

En 16e de finale, la troupe de «Muri» affrontera l'un des meilleurs troisièmes, qui pourrait être celui du groupe G ou J, le jeudi 2 juillet, à nouveau à Vancouver. Seul bémol, ce match est prévu à 20h00, heure locale, soit le vendredi à 5h00 au centre de l'Europe. Un horaire loin d'être idéal pour les supporters suisses.

De retour à San Diego ce vendredi, les Helvètes connaîtront leur adversaire samedi, puis ils auront encore quatre jours dans leur camp de base pour bien préparer ce match couperet. Ils quitteront ensuite la Californie pour de bon, puisque l'éventuel 8e de finale se déroulera également à Vancouver avant un hypothétique quart à Kansas City.

Pour les joueurs, il s'agira de négocier au mieux une longue pause de sept jours sans jouer. Une perspective qui ne réjouissait pas forcément Manuel Akanji avant d'affronter le Canada. «Je ne suis pas tout seul dans l'équipe», s'amusait toutefois le défenseur après la victoire de mercredi. «Certains joueurs aiment bien avoir une pause un peu plus longue. Ce sera surtout à l'entraîneur de décider de l'intensité des entraînements.»

Murat Yakin devra aussi procéder à l'évaluation de ses joueurs, et décider lesquels ont mérité de figurer dans le onze de départ lorsque les choses sérieuses vont commencer. Parmi les choix à faire, celui du latéral droit. Après Denis Zakaria et Silvan Widmer, c'est Luca Jaquez qui a été aligné par Yakin. Et le Lucernois de 23 ans, défenseur central de métier, a plutôt convaincu face au Canada: ses longs ballons sont à l'origine des deux buts de la Suisse.

Un joueur «spécial»

Devant aussi, il s'agira de trouver la bonne formule. Djibril Sow, aligné en tant que milieu droit à la place de Michel Aebischer, a commis peu d'erreurs, mais n'a presque rien apporté offensivement. Au contraire de Johan Manzambi, passeur décisif sur le 1-0 et buteur pour le 2-0.

Après son entrée en jeu salutaire contre la Bosnie (deux buts, un carton rouge provoqué), le Genevois de 20 ans a montré qu'il était désormais indispensable à l'équipe de Suisse, dans ce rôle de numéro 10 qui semble taillé pour lui. Manuel Akanji a bien résumé pourquoi: «Johan est très créatif, et on a besoin de joueurs capables de créer quelque chose de spécial même dans des situations improbables.»

La Suisse aura bien besoin des qualités de son nouveau joyau pour passer un tour dans la phase à élimination directe d'un Mondial, un exploit qu'elle n'a encore jamais accompli malgré son statut d'habituée. Murat Yakin et ses hommes affirment depuis des mois vouloir réussir la meilleure Coupe du monde de l'histoire de la Suisse. Désormais, c'est à eux de jouer.

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