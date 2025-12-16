  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2027 Les Suissesses joueront à Lausanne et Zurich

ATS

16.12.2025 - 14:59

L'équipe de Suisse féminine affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans la 1re phase de la qualification pour le Mondial 2027 au Brésil. L'une de ces rencontres se déroulera à Lausanne.

L'équipe de Suisse féminine jouera à Lausanne et à Zurich
L'équipe de Suisse féminine jouera à Lausanne et à Zurich
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:59

Le 3 mars 2026, la Suisse du sélectionneur Rafel Navarro accueillera l'Irlande du Nord à la Tuilières. Elle se déplacera ensuite à Malte le 7 mars, puis affrontera la Turquie au Letzigrund à Zurich le 14 avril.

Dans le cas où les Suissesses parviendraient à décrocher l'une des trois premières places de ce groupe de quatre, elles seront qualifiées pour les barrages, qui se dérouleront en deux tours, avec des matches aller et retour. Si l'équipe de Suisse termine en tête du groupe, elle s'assure même d'éviter une équipe du groupe A au premier tour.

