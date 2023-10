L'équipe de Suisse M17 a passé victorieusement la première phase de la qualification pour l'Euro.

La Suisse cartonne (illustration U16) IMAGO/MN Press Photo

Grâce à un succès souverain 5-0 contre l'Arménie et en même temps un nul 0-0 entre l'Irlande et l'Islande, il est déjà certain, avant le dernier match de poule mardi contre les Irlandais, que la sélection helvétique ne peut plus être délogée des deux premiers rangs.

Le Championnat d'Europe M17 aura lieu l'année prochaine (20 mai au 5 juin) à Chypre. Pour la Suisse M17, championne d'Europe 2002 et championne du monde 2009, ce serait en cas de qualification la dixième participation à l'Euro depuis qu'il est disputé en 2002.

ssch, ats