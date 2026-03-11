  1. Clients Privés
Selon Gianni Infantino Donald Trump fait une promesse à l’Iran pour la Coupe du monde

ATS

11.3.2026 - 09:24

Le patron de la FIFA Gianni Infantino a assuré que Donald Trump lui avait promis d'accueillir la sélection iranienne au Mondial cet été (11 juin-19 juillet). Le Valaisan s'est entretenu avec le président américain mardi soir.

Selon Infantino, Trump a promis que l'Iran serait le bienvenu pour le Mondial.
Selon Infantino, Trump a promis que l'Iran serait le bienvenu pour le Mondial.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.03.2026, 09:24

11.03.2026, 09:31

«Au cours de nos échanges, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer le tournoi aux Etats-Unis», coorganisateur aux côtés du Mexique et du Canada, a écrit le dirigeant italo-suisse sur son compte Instagram.

Gianni Infantino a pour la première fois évoqué «la situation en Iran», discutée avec Donald Trump, sans préciser que l'incertitude autour de la venue au Mondial de la «Team Melli» était due aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février sur le pays.

Coupe du monde 2026. «Quel esprit sain enverrait son équipe dans un endroit pareil ?»

Coupe du monde 2026«Quel esprit sain enverrait son équipe dans un endroit pareil ?»

Quelques heures à peine après le début de l'offensive, le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj avait brandi l'hypothèse d'un boycott de la compétition, précisant que le dernier mot reviendrait aux «autorités sportives» du pays.

«Ces événements ne resteront pas sans réponse (...) Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager avec espoir la Coupe du monde», avait-il déclaré à la télévision iranienne.

Certains observateurs évoquaient aussi la possibilité que les Etats-Unis refusent d'accueillir les Iraniens pour des raisons de sécurité, leurs trois rencontres de poule étant prévues à Los Angeles et Seattle: c'est ce scénario qui semble avoir été écarté par Donald Trump.

Coupe du monde 2026. L'Iran va-t-il se retirer ? Une équation à plusieurs inconnues

Coupe du monde 2026L’Iran va-t-il se retirer ? Une équation à plusieurs inconnues

«Pour rassembler les gens»

«Nous avons tous besoin, plus que jamais, d'un événement comme la Coupe du Monde pour rassembler les gens, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde», a insisté Gianni Infantino.

Le président de la FIFA, seul dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, affiche régulièrement sa proximité avec le président américain, au point de lui avoir remis l'an dernier un «Prix FIFA de la Paix» créé pour l'occasion, dont les critères n'ont jamais été précisés.

Trump, un casse-tête pour la FIFA ?. «Pour Infantino, la géopolitique, c'est le bénéfice économique»

Trump, un casse-tête pour la FIFA ?«Pour Infantino, la géopolitique, c'est le bénéfice économique»

