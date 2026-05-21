La Ligue des nations et les qualifications pour l'Euro et le Mondial se disputeront à partir de 2028 selon de nouvelles modalités, a promis mercredi l'UEFA. Les qualifs devraient ressembler à la formule de l'actuelle Ligue des champions.

La Ligue des nations, remportée en 2025 par le Portugal de Cristiano Ronaldo, va faire peau neuve en 2028. IMAGO/Mikolaj Barbanell

Keystone-SDA ATS

Instaurée en 2018 et disputée sur deux ans, la Ligue des nations va passer des quatre ligues actuelles à trois ligues de 18 équipes, a annoncé le comité exécutif de l'instance réuni à Istanbul, qui doit encore «affiner» sa copie avant une adoption définitive en septembre.

Dans la phase de mini-championnat, la seule à être retouchée, chaque ligue sera composée de trois groupes de six équipes, qui affronteront quatre adversaires sur un match unique, et un sur aller-retour, soit six matches: «A domicile ou à l'extérieur contre des équipes d'autres chapeaux, à domicile et à l'extérieur contre des adversaires de leur chapeau».

«La formule se terminera comme actuellement, par des quarts de finale, une phase finale à quatre et des matches de barrage de promotion/relégation», précise l'UEFA.

Grosse refonte des qualifs

Par ailleurs, les qualifications pour l'Euro et le Mondial vont également se structurer en «deux championnats par division», liés à la Ligue des nations: la Ligue 1 réunira les 36 équipes des Ligues A et B de la Ligue des Nations, et la Ligue 2 les 18 équipes restantes – ou 19 en cas de réintégration des Russes, bannis depuis 2022.

La Ligue 1 sera formée de trois groupes de douze équipes, tirées au sort à partir de trois chapeaux, et chaque équipe jouera six matches contre six adversaires différents, «deux par chapeau», selon le même modèle que les compétitions européennes de clubs. La Ligue 2 sera elle organisée comme la Ligue C de Ligue des nations, avec trois groupes.

Pour accéder aux phases finales de l'Euro et de la Coupe du monde, «les équipes les mieux classées de chaque groupe de la Ligue 1 se qualifieront directement», les places restantes passant par des barrages accessibles aussi depuis la Ligue 2.

«Les nouvelles formules amélioreront l'équilibre des compétitions, réduiront le nombre de matches sans enjeu et présenteront davantage d'attrait et de dynamisme pour les supporters, tout en assurant une chance équitable de qualification à toutes les équipes, sans ajouter de dates supplémentaires dans le calendrier international», promet Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, cité dans un communiqué.