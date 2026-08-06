L'UEFA a annoncé jeudi que son boycott des compétitions de la FIFA, dont les Coupes du monde, était toujours en vigueur malgré l'abandon du plan de la FIFA de s'ouvrir à des investisseurs extérieurs.

L'UEFA, dirigée par Aleksander Čeferin, maintient la pression sur la FIFA et son président Gianni Infantino.

Crise à la FIFA Malgré les excuses, l’UEFA maintient son boycott des Coupes du monde !

«Les fédérations membres de l'UEFA ont été très claires sur les conditions liées à leur non-participation aux compétitions de la FIFA», détaille l'instance européenne dans une déclaration transmise à l'AFP.

Outre le retrait du projet de la FIFA - une exigence déjà obtenue -, l'UEFA demande «que des assurances soient faites que de telles tentatives de défigurer le football de cette manière ne puissent jamais se reproduire». «Ces conditions n'ont pas été remplies», juge l'UEFA, qui réaffirme «avoir perdu confiance dans la présidence de Gianni Infantino».

La déclaration de la veille «ne change rien»

La veille, la direction de la FIFA avait reconnu, à l'issue d'une réunion de crise de ses cadres au Maroc, des «erreurs» et présenté des «excuses» à propos de son plan avorté de créer une société commerciale ouverte aux investisseurs extérieurs.

Dans le même temps, l'instance mondial du football avait affiché «son plein soutien» à son président, «seul responsable élu par les 211 associations membres de la FIFA».

«La déclaration d'hier (de la FIFA, NDLR) venant de quelques personnes employées par le président de la FIFA (et dont les carrières dépendent de ses faveurs) déclarant qu'ils sont d'accord avec lui ne change rien», avance l'UEFA dans une réponse cinglante.

Infantino, qui est le seul candidat déclaré à sa réélection en mars 2027, est sous le feu des critiques depuis l'annonce mardi dernier à la surprise générale de son projet, finalement retiré dans la nuit de vendredi à samedi après l'opposition vigoureuse notamment de l'UEFA, mais aussi de la Concacaf (Amérique du nord et Caraïbes).

La Confédération africaine (CAF), bien plus favorable à Infantino, tient jeudi au Caire un comité exécutif à l'issue duquel elle devrait lui réaffirmer son soutien.