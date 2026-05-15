Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a communiqué vendredi sa liste de 26 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Un effectif dont fait partie Romelu Lukaku même si l'attaquant est «actuellement hors de forme», selon l'entraîneur français.

Romelu Lukaku est «actuellement hors de forme», selon Rudi Garcia. ats

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Blessé puis tombé en disgrâce dans son club, Naples, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique (89 buts en 124 matches) ne compte que 69 minutes de jeu depuis le début de l'année. «Nous avons cinq semaines pour le remettre à niveau pour le voir être capable d'aider l'équipe», a commenté le sélectionneur des Diables rouges.

Pas de surprise

Pour faire face à ce problème en attaque, Rudi Garcia a fait appel pour la première fois à Matias Fernandez-Pardo, l'attaquant de Lille qui a récemment opté pour la nationalité sportive belge après avoir été sélectionné à plusieurs reprises en équipe espoirs de l'Espagne. La FIFA a validé son changement de nationalité sportive jeudi.

La liste communiquée par Rudi Garcia ne comprend pas de surprise, le coach français se reposant «sur le groupe qui l'a convaincu durant les qualifications, avec l'une des meilleures attaques tous groupes confondus».

Les cadres de la Belgique durant ces matches ont été Thibaut Courtois (Real Madrid) dans les buts, Zeno Debast (Sporting Portugal) en défense, Kevin De Bruyne (Naples) et en milieu de terrain et Jeremy Doku (Manchester City) en attaque. Au sein du groupe G, les Diables rouges affronteront au premier tour l'Egypte (15 juin), l'Iran (21 juin) et la Nouvelle-Zélande (27 juin).