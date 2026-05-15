  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football - Mondial 2026 La Belgique avec Romelu Lukaku «même hors de forme»

ATS

15.5.2026 - 14:50

Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a communiqué vendredi sa liste de 26 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Un effectif dont fait partie Romelu Lukaku même si l'attaquant est «actuellement hors de forme», selon l'entraîneur français.

Romelu Lukaku est «actuellement hors de forme», selon Rudi Garcia.
Romelu Lukaku est «actuellement hors de forme», selon Rudi Garcia.
ats

Keystone-SDA

15.05.2026, 14:50

Blessé puis tombé en disgrâce dans son club, Naples, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique (89 buts en 124 matches) ne compte que 69 minutes de jeu depuis le début de l'année. «Nous avons cinq semaines pour le remettre à niveau pour le voir être capable d'aider l'équipe», a commenté le sélectionneur des Diables rouges.

Pas de surprise

Pour faire face à ce problème en attaque, Rudi Garcia a fait appel pour la première fois à Matias Fernandez-Pardo, l'attaquant de Lille qui a récemment opté pour la nationalité sportive belge après avoir été sélectionné à plusieurs reprises en équipe espoirs de l'Espagne. La FIFA a validé son changement de nationalité sportive jeudi.

La liste communiquée par Rudi Garcia ne comprend pas de surprise, le coach français se reposant «sur le groupe qui l'a convaincu durant les qualifications, avec l'une des meilleures attaques tous groupes confondus».

Les cadres de la Belgique durant ces matches ont été Thibaut Courtois (Real Madrid) dans les buts, Zeno Debast (Sporting Portugal) en défense, Kevin De Bruyne (Naples) et en milieu de terrain et Jeremy Doku (Manchester City) en attaque. Au sein du groupe G, les Diables rouges affronteront au premier tour l'Egypte (15 juin), l'Iran (21 juin) et la Nouvelle-Zélande (27 juin).

Les plus lus

Une tempête de neige record ensevelit une ville russe
Drame de plongée aux Maldives : quatre corps encore introuvables à 60 mètres de fond
36 pays et l'UE approuvent la création d'un Tribunal spécial pour l'Ukraine
Le couple Beckham intègre le club des milliardaires
La leçon de Tony Parker à ses enfants
Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur