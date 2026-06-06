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Match amical La Bosnie loin de briller avant de croiser le fer avec la Suisse

ATS

6.6.2026 - 23:18

La Bosnie-Herzégovine, deuxième adversaire de la Suisse lors de la phase de groupes au Mondial, n'a pas non plus brillé lors de son dernier match de préparation. Elle a fait 1-1 contre le Panama.

Nikola Katic y est allé de son but à la 23e minute.
Nikola Katic y est allé de son but à la 23e minute.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 23:18

L'ancien défenseur du FCZ Nikola Katic a donné l'avantage aux Bosniens à la 23e. Jiovany Ramos, du Panama, qui participera bientôt pour la deuxième fois à la Coupe du monde, a égalisé peu avant la pause.

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En deuxième mi-temps, au cours de laquelle Armin Gigovic (YB) est entré en jeu pour la Bosnie après un peu plus d'une heure, il n'y a pas eu de but.

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

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Le format à 48 équipes redessine le Mondial 2026. Découvrez les 4 nations qui participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire : Curaçao, Cap-Vert, Jordanie et Ouzbékistan.

03.06.2026

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