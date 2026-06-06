La Bosnie-Herzégovine, deuxième adversaire de la Suisse lors de la phase de groupes au Mondial, n'a pas non plus brillé lors de son dernier match de préparation. Elle a fait 1-1 contre le Panama.

Nikola Katic y est allé de son but à la 23e minute. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'ancien défenseur du FCZ Nikola Katic a donné l'avantage aux Bosniens à la 23e. Jiovany Ramos, du Panama, qui participera bientôt pour la deuxième fois à la Coupe du monde, a égalisé peu avant la pause.

En deuxième mi-temps, au cours de laquelle Armin Gigovic (YB) est entré en jeu pour la Bosnie après un peu plus d'une heure, il n'y a pas eu de but.