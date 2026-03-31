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Barrages Mondial 2026 L'éternelle déroute : l'Italie privée de Coupe du monde, la Nati jouera la Bosnie

ATS

31.3.2026 - 23:53

La Bosnie s'est offert une 2e participation au Mondial après 2014. L'équipe de Sergej Barbarez s'est imposée aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1) face à l'Italie en finale des barrages européens.

Les joueurs italiens, défaits après ce nouveau coup dur.
Les joueurs italiens, défaits après ce nouveau coup dur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 23:53

01.04.2026, 00:11

Douze ans après une dernière participation qui s'était achevée en phase de poules, la Bosnie sera à nouveau présente à la Coupe du monde. Les Bosniens affronteront la Suisse le 18 juin pour leur deuxième match à Los Angeles.

Barrages pour le Mondial. L'Italie et Gattuso doivent chasser les fantômes de 2018 et 2022

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Dans une arène de Zenica chauffée à blanc, les Bosniens ont mis la pression d'entrée, mais ont concédé l'ouverture du score à la 15e par Moise Kean, qui a profité d'une mauvaise relance du portier Nikola Vasilij. Loins d'être sereins, les Italiens ont été réduits à 10 après l'expulsion d'Alessandro Bastoni à la 41e pour une faute de dernier recours sur Amar Memic.

Barrages Mondial 2026. L'Italie face à sa malédiction et des Bosniens piqués au vif

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Entré huit minutes plus tôt, Haris Tabakovic a égalisé à la 79e. Le portier italien Gianluigi Donnaruma a sauvé les siens à la 87e. La sélection de Gennaro Gattuso a ensuite échoué à faire la différence avant la séance de coups de pied arrêtés. Le quadruple champion du monde manque ainsi pour la 3e fois consécutive la grand-messe du football.

Le Kosovo vaincu

La Turquie a mis fin au rêve kosovar d'une première participation au Mondial. A Pristina, les Turcs se sont imposés 1-0 grâce à l'attaquant de Fenerbahce Kerem Akturoglu (53e) pour obtenir leur première qualification depuis 2002, année où ils avaient obtenu la médaille de bronze.

Barrages Mondial 2026. Victoire minimale, espoir maximal pour la Turquie

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La Suède, que la Suisse avait battue à deux reprises lors des qualifications pour le Mondial, s'est qualifiée pour la 13e phase finale de son histoire. Les Nordique sont venus à bout de la Pologne 3-2, et retrouveront les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F en juin.

Enfin, la République Tchèque a décroché son ticket aux tirs au but au détriment du Danemark (2-2, 3 tab à 2). Les Tchèques retrouveront le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud dans le groupe A.

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