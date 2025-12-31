  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

CAN 2025 Mal engagés, les Éléphants se rebellent et terminent premiers du groupe

ATS

31.12.2025 - 22:15

La Côte d'Ivoire a conquis de haute lutte la 1re place du groupe F dans la CAN 2025 au Maroc.

 v

Keystone-SDA

31.12.2025, 22:15

31.12.2025, 23:03

Les Eléphants ont renversé le Gabon 3-2 mercredi pour devancer le Cameroun à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués.

CAN 2025. Des réjouissances pour Vladimir Petkovic

CAN 2025Des réjouissances pour Vladimir Petkovic

La soirée avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens, qui se sont retrouvés menés 2-0 à la 21e minute. Ils ont réduit l'écart avant la mi-temps, forçant la décision dans les dix dernières minutes de jeu sur des réussites d'Evann Guessand (84e) et de Bazoumana Touré (91e).

CAN 2025. Entrée timide de la Côte d'Ivoire, l’Algérie de Petkovic en balade

CAN 2025Entrée timide de la Côte d'Ivoire, l’Algérie de Petkovic en balade

La Côte d'Ivoire en découdra donc avec le Burkina Faso, 2e de la poule E, en 8e de finale. Le Cameroun, qui a pour sa part battu le Mozambique 2-1 mercredi, devra pour sa part se frotter à l'Afrique du Sud au stade des 8es de finale. Qualifié parmi les meilleurs 3es, le Mozambique défiera le Nigéria.

Les plus lus

Un heureux remporte 5,925 millions de francs au Swiss Loto!
Quand Trump prend un faucon israélien... pour l'aigle d'Amérique!
Un skieur décède en hors piste – Le moniteur était sous stupéfiants
La mode et la jet-set pleurent l'une de leurs grandes figures
Meghan Markle en tête d'un classement... pas très sympa
«On ne va pas au paradis, ça viendra bien assez tôt, mais on va au Jura»