La Côte d'Ivoire a entamé par une courte victoire (1-0) face au Mozambique la défense de son titre à la CAN à Marrakech. Mais elle devra travailler son efficacité offensive pour aller plus loin.

Riyad Mahrez a montré la voie à l’Algérie mercredi à la CAN. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Les Ivoiriens, qui ont longtemps buté sur la défense des Mambas, se sont imposés sur un but en tout début de seconde mi-temps d'Amad Diallo.

Il y a deux ans, à domicile, les Eléphants étaient sortis de la phase de groupes par un trou de souris, humiliés au passage 4-0 par la Guinée équatoriale et perdant leur sélectionneur Jean-Louis Gasset, mais s'étaient miraculeusement relevés jusqu'au sacre face au Nigeria en finale.

Versés cette année dans un groupe F particulièrement relevé avec le Gabon et le Cameroun (vainqueur 1-0 mercredi en soirée), il leur fallait engranger des points face au Mozambique, nation réputée la plus prenable, jamais sortie de la phase de poules en cinq précédentes participations à la CAN.

Pour leur deuxième match dans la compétition, les Ivoiriens ont rendez-vous avec le Cameroun dimanche (21h00).

L’Algérie s’amuse sous les yeux de Zidane

Dans le groupe E, l’Algérie de Vladimir Petkovic, en quête de rachat, s'est imposée 3-0, notamment grâce à un doublé de son capitaine Riyad Mahrez, face au Soudan mercredi à Rabat pour son entrée en lice.

Sous les yeux de Zinedine Zidane, venu supporter son fils Luca, titulaire dans les buts, Mahrez a ouvert le score après moins de deux minutes de jeu (1-0, 2e), inscrivant le but le plus rapide depuis le début de la compétition.

La star des Fennecs, scrutée et attendue durant cette CAN, a doublé la mise en début de seconde période, après un contrôle orienté pour se défaire de son défenseur, à la réception d'un centre de l'attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura (2-0, 61e).

L'Algérie disputera probablement la première place du groupe E dimanche à Rabat (18h30) au Burkina Faso, qui a renversé la Guinée équatoriale dans le temps additionnel (2-1) plus tôt dans la journée.