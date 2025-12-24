La Côte d'Ivoire a entamé par une courte victoire (1-0) face au Mozambique la défense de son titre à la CAN à Marrakech. Mais elle devra travailler son efficacité offensive pour aller plus loin.
Les Ivoiriens, qui ont longtemps buté sur la défense des Mambas, se sont imposés sur un but en tout début de seconde mi-temps d'Amad Diallo.
Il y a deux ans, à domicile, les Eléphants étaient sortis de la phase de groupes par un trou de souris, humiliés au passage 4-0 par la Guinée équatoriale et perdant leur sélectionneur Jean-Louis Gasset, mais s'étaient miraculeusement relevés jusqu'au sacre face au Nigeria en finale.
Versés cette année dans un groupe F particulièrement relevé avec le Gabon et le Cameroun (vainqueur 1-0 mercredi en soirée), il leur fallait engranger des points face au Mozambique, nation réputée la plus prenable, jamais sortie de la phase de poules en cinq précédentes participations à la CAN.
Pour leur deuxième match dans la compétition, les Ivoiriens ont rendez-vous avec le Cameroun dimanche (21h00).
L’Algérie s’amuse sous les yeux de Zidane
Dans le groupe E, l’Algérie de Vladimir Petkovic, en quête de rachat, s'est imposée 3-0, notamment grâce à un doublé de son capitaine Riyad Mahrez, face au Soudan mercredi à Rabat pour son entrée en lice.
Sous les yeux de Zinedine Zidane, venu supporter son fils Luca, titulaire dans les buts, Mahrez a ouvert le score après moins de deux minutes de jeu (1-0, 2e), inscrivant le but le plus rapide depuis le début de la compétition.
La star des Fennecs, scrutée et attendue durant cette CAN, a doublé la mise en début de seconde période, après un contrôle orienté pour se défaire de son défenseur, à la réception d'un centre de l'attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura (2-0, 61e).
L'Algérie disputera probablement la première place du groupe E dimanche à Rabat (18h30) au Burkina Faso, qui a renversé la Guinée équatoriale dans le temps additionnel (2-1) plus tôt dans la journée.