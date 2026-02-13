La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) se déroulera comme prévu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a assuré vendredi la Confédération africaine de football (CAF). Cette annonce fait suite à des informations de presse selon lesquelles la compétition pourrait être reportée.

Keystone-SDA ATS

«Nous avons beaucoup oeuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l'Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays», a assuré le président de la CAF Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie.

«La CAF travaillera en étroite collaboration avec les pays hôtes afin de garantir que tous les aspects du tournoi, des infrastructures à la logistique, répondent aux normes les plus exigeantes», a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion du comité exécutif de son organisation.

Aucune date n'a encore été fixée pour le tournoi, mais la CAF a retenu les mois de juin et juillet, soit un mois avant les élections législatives et présidentielle au Kenya. Des informations de presse indiquaient que la compétition pourrait être reportée à 2028, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie n'étant pas encore prêts à l'accueillir.

Nicholas Musonye, président du Comité d'organisation kényan, a déclaré jeudi à l'AFP que ce report «serait bénéfique pour le Kenya compte tenu du climat tendu qui règne autour de ces élections, la sécurité ne pouvant être garantie pour une compétition d'une telle envergure».

Investir dans l'arbitrage

Selon M. Motsepe, la CAF continuera par ailleurs d'investir dans la formation et le perfectionnement des arbitres et des opérateurs de la VAR afin de garantir que l'intégrité du football africain demeure une priorité.

L'arbitrage a été critiqué lors de la CAN 2025 au Maroc, notamment lors de la finale entre le pays hôte et le Sénégal, où des joueurs Sénégalais ont brièvement quitté le terrain en signe de protestation suite à une décision concernant un penalty, avant de remporter le titre.