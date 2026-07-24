Le championnat de Suisse reprend ses droits ce week-end. Le repos est devenu une phase incontournable de la performance des footballeurs. Cet été, la canicule les a poussés à revoir leurs habitudes en profondeur.

Le mois de juin 2026 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1850 en Europe occidentale, selon le programme Copernicus. Malgré les chaleurs étouffantes, les joueurs professionnels ont repris le chemin de l'entraînement à la mi-juin avec la même interrogation que le reste de la population: comment se reposer lorsque le mercure ne descend pas sous les 20 degrés celsius?

Comme beaucoup d'autres, les joueurs ont appris les bonnes habitudes pour rafraîchir leur lieu de vie, comme garder les stores fermés ou encore aérer leurs chambres une fois le soleil couché. Et à l'instar de beaucoup de foyers en Suisse, le ventilateur s’est rendu indispensable.

«C’est clair qu’il y a le ventilateur à la maison, mais c’est surtout pour la journée. Autant le soir et la nuit, ça va, mais c’est plus dur de faire la sieste l’après-midi» souffle le capitaine du Lausanne-Sport Olivier Custodio. «La climatisation n’est pas trop fréquente en Suisse, mais un petit ventilateur, ça peut aussi faire du bien devant la télé», corrobore son coéquipier Florent Mollet.

Plutôt massage ou bain froid ?

La pause estivale laisse aussi de l'espace supplémentaire pour la récupération. Parmi les méthodes en vogue, les massages et les bains froids sont de mise, mais à des fréquences différentes. «Les massages, je fais ça une à deux fois par semaine, tandis que les bains froids peuvent être quotidiens, entre deux entraînements».

Sur cette question, Mollet a tranché: «Je suis radical sur cette question: je préfère les bains froids d’environ dix minutes. Je récupère beaucoup mieux et j’y vois un effet immédiat. Cela ne coûte rien et ça permet aux muscles de se régénérer», avance celui qui pratique cela au quotidien.

Pourtant, leurs effets ne sont pas prouvés, comme le précise Mathieu Saubade. Le médecin du sport au CHUV et à Unisanté met en garde ceux qui seraient tentés d'en faire un impératif. «Les impacts des bains froids restent individuels, avance-t-il. Si certains sportifs se sentent mieux après, d’autres vont le ressentir comme une agression, quelque chose qui n’est pas naturel chez eux. Cela peut donc être contre-productif de l’imposer.»

La même précaution s'applique concernant les massages selon l'expert. «C'est très subjectif. Etre massé ne réduit pas le risque de blessure, mais peut amener à se calmer et à se détendre» précise-t-il, tout en prônant une bonne communication: «C’est pour cela qu’il est important d’avoir un staff à l’écoute de ses joueurs et de ses besoins. Lorsqu’il y a une bonne émulation au sein de l’équipe, les joueurs sont capables de se surpasser.»

La fin du «no pain, no gain»

Cette volonté de multiplier les échanges entre athlètes et encadrants pointe un changement important dans l'approche de l'entraînement. «Il y a quelques années, c’était le +no pain no gain+ qui prédominait. Depuis, nous nous sommes rendu compte des effets du surentraînement, précise le médecin du sport. «Si la charge globale est trop élevée, il n’y aura non seulement plus de progression en termes de performance, mais on aura également un risque de blessure plus élevé», confirme-t-il.

Là aussi, chaque athlète peut avoir ses préférences, mais le maître-mot est la régularité. «Comme les entraînements, les phases de repos sont également individualisées. Il est important d’avoir des routines fixes, histoire de se reposer au mieux. Avoir des heures fixes de repas, d’entraînement et de mise au lit favorise la récupération», précise le spécialiste.

Pour leur permettre de se concentrer sur leur performance sur le terrain, le repos doit être synonyme de bien-être et de havre de paix pour les sportifs, loin de toute compétition. Dans cet espace, le rôle de l'encadrant reste de créer une «bulle de sécurité autour du joueur» conclut Saubade. Libre à chacun d'utiliser ce temps comme bon lui semble. «Pour déconnecter, je regarde beaucoup de films et de séries. Après, je suis bien sûr ce qui se passe sur le plan international au niveau du foot», partage Custodio.