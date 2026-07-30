La Concacaf a formellement rejeté jeudi le projet de la FIFA d'ouverture à des investisseurs privés, a-t-elle annoncé à l'issue d'une réunion de ses membres. L'organisme regroupe les 41 fédérations de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

«Au cours de la réunion, les membres ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé et au fait qu'aucun organe de gouvernance compétent de la FIFA ne l'a examinée ni approuvée», écrit la Concacaf dans un communiqué.

«Pour ces raisons, la Concacaf et ses 41 associations membres ont rejeté la proposition», ajoute-t-elle en «réaffirmant que l'avenir du football – et son plus grand atout – doit rester entre les mains de notre famille du football».

L'UEFA avait déjà haussé le ton

Quelques heures auparavant, l'UEFA s'était opposé à l'unanimité de ses 55 membres à ce projet. L'instance chargée du football européen a même menacé de boycott les prochaines Coupes du monde «à moins que ce projet ne soit entièrement rejeté et que des engagements contraignants ne soient donnés selon lesquels la FIFA n'ouvrira jamais plus sa direction ou ses compétitions à des propriétaires privés», a clamé l'UEFA.