Finaliste en 2018 et demi-finaliste en 2022, la Croatie est toujours en vie. Victorieuse 1-0 du Panama à Toronto, elle a gagné le match qu’elle devait impérativement gagner.

A Toronto, la Croatie s’est imposée 1-0 devant le Panama. La décision est tombée à la 54e minute sur une action d’école: une combinaison sur le flanc droit avant le centre de Josip Stanisic au second poteau pour Ante Budimir. Introduit à la pause, l’attaquant d’Osasuna a ainsi inscrit à 34 ans l’un des buts les plus importants de sa carrière.

Après la défaite 4-2 devant l’Angleterre à Dallas, la Croatie a cueilli les trois points indispensables qui lui offrent un «32e de finale» contre le Ghana samedi à Philadelphie. Il leur faudra toutefois élever le curseur pour assurer sa qualification. Face à un courageux Panama qui a concédé une deuxième défaite sur ce score de 1-0 synonyme d'élimination, les Croates n’ont, en effet, pas témoigné de la maitrise attendue. Heureusement pour eux, le portier Dominik Livakovic a réussi les arrêts qu’il fallait.

Cette rencontre fut, par ailleurs, celle de la 200e sélection de Luka Modric. A 41 ans, il est le troisième joueur à franchir ce cap des 200 matches en équipe nationale après Cristiano Ronaldo (230) et Lionel Messi (201). Remplacé à la 81e, il aura, comme toujours, su livrer la marchandise.