Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, va devoir trouver les mots justes auprès de ses joueurs. Histoire de ne pas finir ses 14 ans à la tête des Bleus par une deuxième défaite de suite, lors du match pour la 3e place du Mondial face à l'Angleterre samedi à Miami.

«Personne n'a envie de jouer ce match.» Thomas Tuchel, son homologue anglais, a ainsi résumé l'état d'esprit qui anime les deux sélections, dépitées, battues en demi-finales par l'Espagne 2-0 pour la France mardi à Dallas et l'Argentine 2-1 pour les Three Lions le lendemain à Atlanta.

Il reste pourtant un Mondial à finir et les joueurs de l'équipe de France, très attachés à leur sélectionneur, disposent d'un argument de poids pour se remotiver, eux qui s'étaient accrochés à l'espoir de décrocher une troisième étoile aux États-Unis. Samedi à Miami, Didier Deschamps va vivre son 187e et dernier match en tant que sélectionneur français.

Lui non plus n'avait souhaité cette fin. «Ça doit faire mal, heureusement que ça fait mal», a-t-il estimé jeudi au micro du média de la Fédération à propos la défaite en demie.

«Le dernier... de la compétition»

«La déception est à la hauteur de nos ambitions. Il y a beaucoup de déçus forcément, mais quand on porte ce maillot, quel que soit le match de l'équipe de France, notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi, parce que c'est le dernier... de la compétition», a-t-il poursuivi en hésitant sur ses derniers mots.

Formidable meneur d'hommes, Deschamps a bénéficié d'un jour de plus que Tuchel pour remobiliser ses troupes. A voir Manu Koné inconsolable après le match à Dallas, Désiré Doué hagard ou Rayan Cherki passablement énervé en conférence de presse, il n'était pas de trop.

Il a fallu également panser les blessures. Celle de William Saliba, gêné depuis plusieurs semaines par de fortes douleurs au dos, terrassé et contraint de sortir dès la 30e du match face à l'Espagne, est rédhibitoire: le défenseur central d'Arsenal ne disputera pas le match pour la 3e place.

Le 2e gardien Brice Samba non plus a priori, lui qui pouvait prétendre à une place de titulaire dans un onze de départ que Deschamps envisage de remanier, mais qui, touché au mollet, a été contraint d'écourter sa séance d'entrainement mercredi. Pour le reste, Deschamps, qui a beaucoup insisté durant toute la compétition sur l'état d'esprit irréprochable des joueurs qu'il n'a pas ou peu utilisés, pourrait être tenté de leur offrir du temps de jeu.

Ce devrait être le cas des deux milieux Warren Zaïre-Emery, 21 ans, le benjamin du groupe, et N'Golo Kanté, 35 ans, l'aîné, un homme de base du long mandat de Deschamps qui, avec Lucas Hernandez, est le seul joueur de champ à ne pas encore avoir disputé une seule minute de jeu durant le tournoi.

Le titre de meilleur buteur pour Mbappé

Le capitaine Kylian Mbappé a lui joué toutes les rencontres jusqu'à présent, mais ne devrait pas être concerné par la rotation de l'effectif, malgré une cheville douloureuse.

La troisième place du Mondial n'est évidemment pas l'objectif qu'il s'était fixé en débarquant surmotivé aux Etats-Unis, à l'issue d'une saison chaotique au Real Madrid, mais la superstar de l'équipe a encore la possibilité de terminer meilleur buteur de la compétition.

Il a inscrit huit buts jusqu'à présent. Autant que Lionel Messi qui, avec 21 buts, le devance tout de même d'une unité au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde.

Chasseur de record, Mbappé, à défaut d'un second titre mondial, a l'occasion de se consoler en rentrant un peu plus dans la légende d'une compétition qui a fait sa renommée. Il le doit aussi à son sélectionneur, dont il est très proche, qui vivra à Miami sa dernière danse avec l'équipe de France.