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Football La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

ATS

26.5.2026 - 20:28

L'Espagnole Alexia Putellas, double Ballon d'Or et quadruple gagnante de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, a annoncé mardi son départ du club catalan. Elle y évoluait depuis 2012.

Alexia Putellas ne portera plus le maillot blaugrana.
Alexia Putellas ne portera plus le maillot blaugrana.
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 20:28

26.05.2026, 20:56

Ce furent «quatorze saisons et plus de 500 matches, avec des moments qui resteront à jamais gravés dans la mémoire du Barça et dans mon coeur», résume la capitaine blaugrana, âgée de 32 ans, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

«J'ai toujours été et je serai toujours une simple +cule+ (réd: supportrice du Barça), comme vous. C'est pourquoi je ne veux pas que ce soit un moment triste. Ce n'est qu'un chapitre qui se termine», ajoute la joueuse dont le contrat avec le Barça arrive à échéance en juin.

La star barcelonaise, coéquipière de la Suissesse Sydney Schertenleib, quitte le club à l'issue d'une saison de rêve, conclue par une quatrième Ligue des champions, remportée samedi face à Lyon (4-0). Grâce à ce succès, le Barça réussit un quadruplé après avoir également conquis la Liga, la Coupe de la Reine et la Supercoupe d'Espagne.

Ligue des champions féminine. Ultra‑dominantes, Schertenleib et consœurs championnes d'Europe

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Meilleure buteuse de l'histoire du club

«Alexia quitte le Barça», affiche sur son site officiel le club catalan, accompagnée d'une photo de la joueuse embrassant son maillot.

«Avec 507 matches disputés sous le maillot du Barça, elle est la deuxième joueuse de l'histoire à avoir disputé le plus grand nombre de rencontres sous les couleurs du club, derrière Melanie Serrano (516)», rappelle l'institution catalane.

«Elle est la meilleure buteuse de l'histoire, avec 232 buts, et a remporté un total de 38 titres sous le maillot blaugrana: quatre Ligues des champions, dix championnats, dix Coupes de la Reine, six Supercoupes d'Espagne et huit Coupes de Catalogne», liste encore le Barça à propos de sa milieu de terrain offensive

«Je suis extrêmement fière. C'est un privilège de faire partie de cette ère (de succès) et je suis très heureuse», avait déclaré la Ballon d'Or 2021 et 2022 à ESPN sur la pelouse de l'Ullevaal Stadion à Oslo, après le nouveau sacre du Barça en C1.

Interrogée avant la finale sur son avenir, la légende barcelonaise avait refusé d'en parler mais les médias espagnols évoquent un transfert vers les London City Lionesses.

Putellas est également l'une des stars de l'équipe d'Espagne (135 sélections, 38 buts) avec laquelle elle a remporté la Coupe du monde 2023 et la Ligue des nations 2024.

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