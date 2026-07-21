Le gardien de l'Argentine Emiliano «Dibu» Martinez se demande si «c'est le moment de faire un pas de côté» après la finale de la Coupe du monde perdue dimanche contre l'Espagne, dans un message qu'il a publié mardi sur son compte Instagram.

Mondial 2026 «La douleur est difficile à expliquer» - Ce pilier de l’Argentine broie du noir

«J'ai rêvé que nous la remportions à nouveau, j'ai rêvé de la rapporter en Argentine et d'écrire l'histoire à nouveau», a indiqué le joueur de 33 ans.

«La vérité, c'est que la douleur est difficile à expliquer. Il faut maintenant réfléchir à beaucoup de choses, voir comment aller de l'avant, et se demander si c'est le moment de faire un pas de côté», a-t-il poursuivi. «Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment fait de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers», a-t-il conclu son message.

Avec 11 arrêts, Martinez a été le meilleur Argentin de la finale, mais il n'a rien pu faire sur le but du sacre inscrit par Ferran Torres en prolongation.

Le portier d'Aston Villa compte quelque 67 sélections avec l'Albiceleste dont il est l'un des cadres depuis ses débuts internationaux en 2021, contribuant notamment à la Coupe du monde remportée en 2022 aux dépens de la France aux tirs au but.