La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé vendredi avoir porté plainte auprès du procureur général des Pays-Bas après que des messages racistes ont été publiés sur les réseaux sociaux. Ces messages font suite à l'élimination du pays de la Coupe du monde.

Après la défaite des Pays-Bas face au Maroc, dans la nuit de lundi à mardi, une vague d'insultes racistes a visé notamment les joueurs noirs de l'équipe nationale sur les réseaux sociaux.

«Il n'est malheureusement jamais possible d'être exhaustif, de détecter et de sanctionner chaque réaction raciste, mais la KNVB tient à envoyer un signal très clair: il y a des limites et ceux qui les franchissent s'exposent à des conséquences», a déclaré la fédération dans un communiqué.

Les Pays-Bas se sont inclinés trois tirs au but à deux face au Maroc en seizième de finale du Mondial 2026, à Monterrey au Mexique, après un match nul 1-1.

Les trois joueurs qui ont manqué leur tir au but, Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville, ont par la suite été victimes d'insultes «racistes et discriminatoires» en ligne après le match, a indiqué la KNVB.