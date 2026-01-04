La fédération tunisienne se sépare de l’ensemble de son staff

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

CAN 2025 La fédération tunisienne se sépare de l’ensemble de son staff

ATS

4.1.2026 - 22:42

La fédération tunisienne a annoncé dimanche soir avoir mis fin aux contrats de toute l'équipe technique de la sélection nationale. Ceci après sa défaite de la veille face au Mali et son élimination de la CAN.

La Tunisie se sépare de son entraîneur Sami Trabelsi et de son staff technique.
La Tunisie se sépare de son entraîneur Sami Trabelsi et de son staff technique.
AP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.01.2026, 22:42

04.01.2026, 22:53

Selon la radio privée Mosaïque FM, le sélectionneur national Sami Trabelsi a conclu un accord avec la Fédération pour la résiliation à l'amiable de son contrat, un accord trouvé lors d'une réunion à Rabat.

Samedi soir, les Tunisiens, vainqueurs de la CAN en 2004, ont été éliminés (1-1, 3-2 tab) par une équipe du Mali pourtant réduite à 10 dès la 26e.

Ils s'étaient qualifiés dans la douleur pour la phase à élimination directe après une large victoire contre l'Ouganda (3-0), une défaite contre le Nigeria (3-2) et un match nul face à la Tanzanie (1-1).

CAN 2025. Le Maroc s’impose difficilement et retrouvera le Cameroun en quarts

CAN 2025Le Maroc s’impose difficilement et retrouvera le Cameroun en quarts

Les plus lus

Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention
Toutes les victimes décédées sont identifiées
Décès à 96 ans d'Eva Schloss, demi-soeur d'Anne Frank
Les écoles fermeront lors du deuil national
La fédération tunisienne se sépare de l’ensemble de son staff