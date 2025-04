Bologne s'est qualifié jeudi pour la finale de la Coupe d'Italie, où il affrontera l'AC Milan, après sa victoire face à Empoli jeudi (2-1) en demi-finale retour.

Remo Freuler (à droite) jubile : Bologne a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Italie. IMAGO/AFLOSPORT

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les Bolognais, qui s'étaient déjà imposés au match aller (3-0), ont ouvert le score dès la septième minute de jeu grâce à Giovanni Fabbian. Les Toscans ont égalisé à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Viktor Kovalenko, mais ne sont pas parvenu à bousculer davantage les joueurs de Vincenzo Italiano.

L'ancien Toulousain Thijs Dallinga a fini par offrir la victoire à Bologne en fin de partie d'une tête croisée (86e).

La finale aura lieu le 14 mai au Stade olympique de Rome. Bologne, qui fait une belle saison en Serie A (4e), a remporté la Coupe d'Italie en 1970 et 1974 et n'a plus disputé de finale de la compétition depuis.