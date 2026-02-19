Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a présenté jeudi les projets de l'organisation pour Gaza lors de la première réunion du Conseil de paix de Donald Trump. Il devrait faire venir des stars dans la région.

Gianni Infantino était assis devant Javier Millei et Viktor Orban. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Tout le monde doit soutenir la paix», a déclaré le dirigeant suisse à Washington. Dans son discours, il a annoncé «un véritable partenariat» entre la FIFA et le «Conseil de paix».

M. Infantino «fera venir des stars dans la région», a de son côté annoncé Donald Trump dans son discours d'ouverture de la réunion. Le président américain a également affirmé que la FIFA aiderait à collecter 75 millions de dollars pour des projets liés au football à Gaza.

Un spot publicitaire présenté par le Haut-Valaisan a par ailleurs fait état de la construction de terrains de sport et d'un stade pouvant accueillir jusqu'à 25'000 spectateurs dans la bande de Gaza.