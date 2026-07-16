Pour suivre les matchs de la Coupe du monde à Washington, il faut s'inscrire auprès d'une entreprise qui analyse les données électorales à l'aide de l'IA. Celle-ci est dirigée par l'ancien stratège numérique de Trump. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, qualifie cette initiative de «partenariat exceptionnel».

«De la vanité à la folie» La FIFA au coeur d’un nouveau tollé : des données de fans sont directement transmises à Trump !

Le décor ne pourrait guère être plus symbolique. Entre le Lincoln Memorial et le Capitole, les matchs de la Coupe du monde de football sont retransmis en direct sur des écrans géants. La Fan Zone de la FIFA, située sur le National Mall à Washington, est gratuite, adaptée aux familles et propose des stands de restauration ainsi que des animations participatives. Une fête populaire, telle que la Fédération internationale de football l'imagine pour sa première Coupe du monde sur le sol américain depuis 1994.

Cependant, ceux qui s’inscrivent en ligne pour cet événement communiquent leurs données non seulement à la FIFA, mais aussi à une entreprise dont le modèle économique consiste à établir des profils d’électeurs à partir de données personnelles.

La « Fanzone » de Washington a pour but de rassembler les fans de football. Getty Images

De la fête du football à la base de données

C'est le partenaire de l'événement, Freedom 250, qui rend cela possible. Il s'agit de l'organisation que le président américain Donald Trump a mise en place pour les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis et qu'il a orientée, contrairement à ses projets initiaux, non pas de manière non partisane, mais entièrement dans la lignée du mouvement MAGA.

Les démocrates de la Chambre des représentants considèrent les activités de cette organisation comme illégales et anticonstitutionnelles. Un rapport d'enquête de 55 pages rédigé par la commission compétente s'intitule «De la vanité à la folie».

L'inscription en ligne pour la «Fanzone» s'effectue via Campaign Nucleus, comme l'a rapporté en premier le «Washington Examiner» et comme l'a vérifié en détail la «FAZ». Des journalistes du «Daily Caller» ont décidé de vérifier par eux-mêmes. Ils se sont inscrits à l'événement et ont reçu un billet portant la mention «Powered by Nucleus», envoyé depuis une adresse e-mail de l'entreprise.

Sur place, personne ne semble contrôler sérieusement les billets ; certains visiteurs rapportent même être entrés sur le site sans aucune inscription. Mais ceux qui s’inscrivent comme il se doit voient leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone atterrir dans la base de données d’un prestataire de services de campagne électorale.

Qui se cache derrière tout ça ?

Campaign Nucleus appartient à Brad Parscale. Et ce nom fait sonner l'alarme chez les défenseurs de la protection des données. Parscale était le stratège numérique derrière les campagnes électorales de Trump en 2016 et 2020. Lors de la première campagne, il a collaboré avec Cambridge Analytica, cette entreprise qui a récupéré sans autorisation les données Facebook de 87 millions d'utilisateurs afin de cibler les électeurs avec des publicités sur mesure. Ce scandale reste à ce jour un exemple édifiant de ce qui peut arriver lorsque des données personnelles tombent entre de mauvaises mains.

Après l'assaut du Capitole, Parscale a brièvement pris ses distances avec le camp Trump, a fondé Campaign Nucleus, puis a réintégré l'équipe en 2024. Son entreprise se présente comme un centre de commandement dédié aux campagnes politiques. Elle analyse de vastes ensembles de données à l'aide de l'intelligence artificielle, identifie les «électeurs susceptibles d'être convaincus» et envoie automatiquement des messages personnalisés. Rien que pendant la campagne électorale de 2024, l'entreprise aurait encaissé plus de deux millions de dollars grâce à des contrats passés avec le camp Trump et les républicains.

Interrogée par la «FAZ», l'entreprise n'a pas souhaité préciser ce qu'il advient concrètement des données des supporters de football. Elle s'est contentée d'indiquer qu'elle prenait la protection des données au sérieux et qu'elle respectait la législation et les dispositions contractuelles. La question de savoir si la FIFA savait, avant la conclusion du partenariat, avec qui elle s'engageait, est également restée sans réponse.

Brad Parscale, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Getty Images

Infantino doit s'expliquer

Pour la FIFA, cette affaire est bien plus qu'un simple problème de relations publiques. Conformément à ses propres statuts, la fédération est tenue à la neutralité politique, et son président, Gianni Infantino, vante publiquement la «Fan Zone» comme le fruit d'un «partenariat exceptionnel avec Freedom 250». Alors que l'Amérique célèbre son anniversaire, la Coupe du monde démontre la capacité du football à rassembler le monde, s'enthousiasme-t-il.

L'organisation britannique de défense des droits de l'homme Fair Square voit les choses différemment. Elle a déposé cette semaine une plainte contre Infantino auprès du Comité international olympique. Le président de la FIFA est membre du CIO depuis 2020 et, lors de son admission, a prêté serment sur la Charte olympique, qui inclut le principe de neutralité. Fair Square énumère cinq violations manifestes : de la déclaration d’Infantino selon laquelle Trump mériterait le prix Nobel de la paix, en passant par le prix de la paix de la FIFA spécialement créé pour le président américain, jusqu’à la casquette rouge portant l’inscription «45-47» qu’Infantino a portée en public. La promotion de la «Fanzone», qui implique une collecte de données, fait également partie des reproches formulés. Le fondateur de Fair Square, Nick McGeehan, parle d’une «nouvelle violation flagrante et éhontée des règles».

Une plainte similaire a été déposée en décembre auprès de la commission d'éthique de la FIFA, avec le soutien de la fédération norvégienne de football et d'une cinquantaine de députés européens. Depuis, on n'a plus entendu parler de cette commission. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Fair Square passe désormais par le CIO. La commission d'éthique de ce dernier traite les plaintes de manière confidentielle, mais, en théorie, le Comité peut exclure les membres qui enfreignent la Charte.

La «Fanzone» installée sur le National Mall restera ouverte jusqu'à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet. Ensuite, les écrans seront démontés et les stands de restauration disparaîtront. Les données des supporters, en revanche, resteront là où elles sont. Et personne en dehors de Campaign Nucleus ne sait ce qu'il en adviendra.