L'expulsion de Breel Embolo lors du quart de finale de la Coupe du monde était-elle irrégulière ou justifiée ? L'IFAB estime que la décision n'était pas conforme au règlement, tandis que la FIFA s'y oppose fermement. L'arbitre de la rencontre, João Pinheiro, s'exprime également.

Breel Embolo a été expulsé par l'arbitre João Pinheiro lors du quart de finale de la Coupe du monde.

«La justice a été rétablie» Expulsion de Breel Embolo : la FIFA sort du silence et contredit l’IFAB !

L'expulsion de Breel Embolo lors du quart de finale de la Coupe du monde opposant la Nati à l'Argentine continue de faire débat. Après que l’International Football Association Board (IFAB), garant des lois, a précisé que le carton n’aurait pas dû être infligé à l’attaquant suisse selon le règlement en vigueur, la FIFA et l’arbitre João Pinheiro contredisent désormais cette appréciation.

Comme l’a rapporté mardi «The Athletic» en se référant à une circulaire de l’IFAB, l’intervention de l’arbitre assistant vidéo (VAR) dans le cas d’Embolo n’était pas couverte par les règles actuelles. Ce point de vue a également reçu le soutien de l’UEFA. «Le VAR n’a pas pour rôle de réarbitrer le match, mais constitue une aide indispensable aux arbitres, qui doivent rester au cœur de toute prise de décision», a déclaré l’instance européenne.

La FIFA rejette toutefois ces critiques. Dans une prise de position publiée sur X mardi soir, l’instance mondiale souligne que l’interprétation de la règle dite de «Mistaken Identity» a été «appliquée de manière cohérente tout au long de la Coupe du monde». Dans deux situations, un joueur a été tenu pour responsable à tort d’une faute passible d’un avertissement.

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Selon la FIFA, le VAR est ainsi intervenu lors de l'action impliquant Breel Embolo afin de corriger cette erreur factuelle. Il ne fait aucun doute qu'Embolo a simulé une faute et l’intervention avait pour but d’empêcher qu’un adversaire (ndlr : dans ce cas précis, Leandro Paredes) ne soit injustement averti et que cela n’entraîne d’autres conséquences – par exemple un renvoi du terrain après un deuxième carton jaune ou une suspension pour cumul de cartons.

Du point de vue de la fédération internationale, il n’y a donc eu d’erreur ni de la part de l’arbitre ni de celle du VAR. «Au contraire, cette décision a rétabli la justice.» La FIFA souligne qu’elle «prend note des commentaires de l’IFAB dans sa circulaire» et assure avoir coordonné son interprétation avec le garant des lois. Ce dernier lui a indiquée que cette approche était «valide» et qu’elle pourrait être prise en compte lors de futures adaptations du protocole VAR.

L'arbitre Pinheiro défend sa décision

João Pinheiro a lui aussi défendu sa décision. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision portugaise Canal 11, l'arbitre explique que le point décisif n'était pas le deuxième carton jaune d'Embolo, mais la rectification d'une erreur factuelle par le VAR.

Pinheiro a d’abord pensé que c’était Leandro Paredes qui avait commis la faute et a donc averti le mauvais joueur. Ce n’est qu’après vérification qu’il est apparu qu’Embolo avait simulé une faute. «Il ne s’agit pas seulement du deuxième carton jaune. J’aurais pris exactement la même décision s’il s’agissait du premier carton jaune», a déclaré Pinheiro.

Le Portugais estime que l’interprétation de la règle dite «d’erreur d’identité» pratiquée par la FIFA est pertinente. Elle permet d’attribuer a posteriori un carton infligé par erreur au mauvais joueur à celui qui en est réellement responsable. Si cette affaire a suscité autant d’attention au niveau international, c’est avant tout parce que le carton corrigé infligé à Embolo a entraîné son expulsion immédiate face à l’Argentine (3-1 ap).

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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